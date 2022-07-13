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Новости
Украина
13 июля 22, 11:28
Генерал Марченко: Освобождение Крыма неизбежно
Дмитрий Марченко
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Экс-командующий обороной Николаева генерал Дмитрий Марченко заявил, что операция по освобождению оккупированного Крыма неизбежна

Об этом он сообщил в интервью каналу Апостроф. 

По его словам, сложно говорить, в каком виде будет проходить операция по освобождению Херсонской, Запорожской областей и Крыма, однако "она неизбежна". 

"Нам ничего не остается, как освобождать все свои территории. Нельзя оставлять врагу ни клочка нашей земли, иначе это будет просто оттягивание войны еще на несколько лет", — сказал Марченко.

Генерал отметил, что уничтожение Крымского моста является тактически необходимым шагом, так как через него на полуостров россияне перебрасывают резервы, технику и вооружения. 

Марченко заявил, что после начала украинского контрнаступления российских оккупантов в Херсоне будут бить с двух сторон. 

По его оценке, контрнаступление Украины и активные боевые действия могут закончиться к концу лета, если ВСУ получат все необходимое вооружение от союзников. 

21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкреплений, "как только появится возможность". 
liga.net
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