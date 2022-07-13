Генерал Марченко: Освобождение Крыма неизбежно

Об этом он сообщил в интервью каналу Апостроф.
По его словам, сложно говорить, в каком виде будет проходить операция по освобождению Херсонской, Запорожской областей и Крыма, однако "она неизбежна".
"Нам ничего не остается, как освобождать все свои территории. Нельзя оставлять врагу ни клочка нашей земли, иначе это будет просто оттягивание войны еще на несколько лет", — сказал Марченко.
Генерал отметил, что уничтожение Крымского моста является тактически необходимым шагом, так как через него на полуостров россияне перебрасывают резервы, технику и вооружения.Марченко заявил, что после начала украинского контрнаступления российских оккупантов в Херсоне будут бить с двух сторон.