Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 июля 22, 12:50
Данилов: Украина освободит все свои территории
Данилов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украина освободит все оккупированные россиянами территории, вопрос только в сроках и очередности

Украина освободит все оккупированные россиянами территории, вопрос только в сроках и очередности. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, президент Владимир Зеленский дал задачу освободить все временно оккупированные территории, а не только юг Украины. 

"Конечно, мы не можем освободить все территории в один момент, но президент поставил задачу освободить все наши территории, вопрос только во времени и очередности", — сказал Данилов.

Он отметил, что уничтожение складов боеприпасов, штабов и баз хранения техники россиян — это результат работы высокоточного оружия, которое Украина начала получать от союзников, вероятно, имея в виду ракетные системы HIMARS.

Читайте также:| Минимум – три месяца. Максимум – после зимы. Есть ли перспективы освобождения юга Украины

Насчет деоккупации юга Украины Данилов заявил, что все будет зависеть от военного командования.

"Не думаю, что российская армия будет отступать, инициатива будет за нашими военными. Они все держат в тайне и будут разрабатывать планы, гражданские не должны комментировать операции по освобождению территорий", — отметил секретарь СНБО.

Данилов также подчеркнул, что выступает против формулировки "деоккупация", когда речь идет об освобождении территорий, заявив, что главной целью Украины является "уничтожение агрессора и оккупанта на нашей земле". 

Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны.Для этого Генштабу нужно разработать соответствующие планы.

9 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник председателя ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию. 

10 июля ОК "Юг" сообщило, что ВСУ ударили по пункту управления Росгвардии под Херсоном и уничтожили четыре склада боеприпасов армии РФ в разных районах области.


liga.net
Ещё по теме:
В сети Аксенову жестко ответили на "поздравление" Украины
Трогательная встреча освобожденных из плена украинцев: ФОТО
227 украинцев незаконно удерживают в ОРДЛО, - СБУ
Вернулись 14 моряков после трех лет заключения в Ливии. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Генерал Марченко: Освобождение Крыма неизбежно
noimageВ Луганске ВСУ ударили из HIMARS по в/ч и складу боеприпасов
noimageЕсть ли перспективы освобождения юга Украины
Лента новостей