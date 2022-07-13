Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР в ответ на признание ею террористических организаций ДНР и ЛНР в качестве "независимых государств". Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел.

МИД заявил о решительном осуждении решения КНДР признать так называемую независимость временно оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областей и рассматривает это как грубое нарушение Конституции, устава ООН и международного права.

"Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины", – сказано в заявлении МИД.

В ведомстве заявили, что в ответ на такой недружественный акт Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР, а политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что обращение России к КНДР за поддержкой говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна.

"У России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность", – заявил Кулеба.





30 июня Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание ею "независимости" временно оккупированных Россией территорий Украины. Президент Владимир Зеленский назвал "ничтожной историей" так называемое признание Сирией террористических организаций ДНР и ЛНР.