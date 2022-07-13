ВСУ отбили все штурмы под Бахмутом

Сегодня украинские военнослужащие успешно отбили все штурмы оккупантов на Бахмутском направлении. Тем временем россияне все чаще отказываются участвовать в войне против Украины из-за больших потерь, сообщается в вечерней сводке Генштаба.

По данным Генштаба ВСУ, иногда потери противника превышают показатели комплектования, что сильно сказывается на морально-психологическом состоянии россиян и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях. Доходит до того, что российское командование применяет к подчиненным физическое насилие.

На Северском направлении противник усиливает контрразведывательный режим в приграничных районах Курской области, а также обстреливает Сумскую область.

На Харьковском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ. Украинские воины отбили очередной вражеский штурм в направлении Дементиевки. Россияне пополняют запасы и пытаются доукомплектовать подразделения, понесшие потери.

На Славянском направлении ВСУ успешно отбили штурмовые действия в направлениях Ивановки и Долины и отогнали оккупантов назад.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались штурмовать в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины. ВСУ отбили все штурмы, оккупанты с потерями отошли. Разведку боем в районе Покровского россияне тоже провалили.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник продолжил обстрелы.

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