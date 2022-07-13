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Новости
Украина
13 июля 22, 21:26
ВСУ отбили все штурмы под Бахмутом
бой
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Генштаб пишет, что ВСУ отбили все штурмы под Бахмутом, разведку боем оккупанты тоже провалили.

Сегодня украинские военнослужащие успешно отбили все штурмы оккупантов на Бахмутском направлении. Тем временем россияне все чаще отказываются участвовать в войне против Украины из-за больших потерь, сообщается в вечерней сводке Генштаба.

По данным Генштаба ВСУ, иногда потери противника превышают показатели комплектования, что сильно сказывается на морально-психологическом состоянии россиян и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях. Доходит до того, что российское командование применяет к подчиненным физическое насилие.

На Северском направлении противник усиливает контрразведывательный режим в приграничных районах Курской области, а также обстреливает Сумскую область.

На Харьковском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ. Украинские воины отбили очередной вражеский штурм в направлении Дементиевки. Россияне пополняют запасы и пытаются доукомплектовать подразделения, понесшие потери.

На Славянском направлении ВСУ успешно отбили штурмовые действия в направлениях Ивановки и Долины и отогнали оккупантов назад.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались штурмовать в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины. ВСУ отбили все штурмы, оккупанты с потерями отошли. Разведку боем в районе Покровского россияне тоже провалили.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник продолжил обстрелы.

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liga.net
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