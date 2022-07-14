Россия ракетами ударила по центру Винницы: есть погибшие

Армия России ракетами атаковала Винницу. В результате "прилетов" по центру города есть погибшие и раненые, начался пожар. Об этом сообщили глава Нацполиции Игорь Клименко и представители местной власти.





Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в результате "прилетов" есть раненые и погибшие, данные уточняются. По его словам, противовоздушная оборона сбила четыре ракеты.





По предварительным данным Клименко, сейчас известно о шести раненых и двух погибших, среди которых есть маленький ребенок.





По его словам, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями, также повреждены Дом офицеров и расположенные рядом жилые дома. На месте "прилетов" возник пожар – огонь перекинулся и на парковку, где горят около 50 автомобилей.





В мэрии Винницы призывают не покидать убежищ до отбоя воздушной тревоги. Она сейчас звучит почти по всей Украине, кроме восточных, южных областей и временно оккупированного Крыма.





ОБНОВЛЕНО В 11:57. Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, как выглядит центр Винницы после "прилетов". Он подтвердил гибель маленького ребенка.





"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", – написал президент.



























