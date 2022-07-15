Зеленский: Удар по Виннице — это акт российского террора

Президент Владимир Зеленский назвал ракетный удар россиян по Виннице еще одним актом террора страны-агрессора. Об этом он заявил во время выступления на конференции в Гааге.

По его словам, целью конференции в Гааге, является спасение международного права, потому что сейчас решается, "будет ли у человечества такой инструмент, как международное право".

"Утром 14 июля российские ракеты ударили по Виннице, обычный мирный город. Они попали в два гражданских дома, разбиты жилые дома, медицинский центр, горели машины и трамваи. Это наглый акт российского террора. Такое не могли сделать люди — это скоты. Восемь ракет, две из которых попали в центр города", — заявил Зеленский.

Он напомнил катастрофу самолета MH-17, который сбили российские военные в небе над Донбассом летом 2014 года, когда погибло 298 человек, и заявил, что российский терроризм начался еще восемь лет назад.





Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после ракетного удара по Виннице заявил, что Россия является террористическим государством и должна быть юридически признана таковой.





Дипломат также заявил, что Украина отдаст под суд российских военных преступников, комментируя ракетный удар по центру Винницы.

