Зеленский: Удар по Виннице — это акт российского террора

Президент Владимир Зеленский назвал ракетный удар россиян по Виннице еще одним актом террора страны-агрессора. Об этом он заявил во время выступления на конференции в Гааге.
По его словам, целью конференции в Гааге, является спасение международного права, потому что сейчас решается, "будет ли у человечества такой инструмент, как международное право".
"Утром 14 июля российские ракеты ударили по Виннице, обычный мирный город. Они попали в два гражданских дома, разбиты жилые дома, медицинский центр, горели машины и трамваи. Это наглый акт российского террора. Такое не могли сделать люди — это скоты. Восемь ракет, две из которых попали в центр города", — заявил Зеленский.
Он напомнил катастрофу самолета MH-17, который сбили российские военные в небе над Донбассом летом 2014 года, когда погибло 298 человек, и заявил, что российский терроризм начался еще восемь лет назад.В результате ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы по состоянию на полдень подтверждена гибель 20 человек, в том числе троих детей.