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Новости
Украина
14 июля 22, 23:13
Зеленский: Удар по Виннице — это акт российского террора
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский назвал ракетный удар россиян по Виннице еще одним актом террора страны-агрессора

Президент Владимир Зеленский назвал ракетный удар россиян по Виннице еще одним актом террора страны-агрессора. Об этом он заявил во время выступления на конференции в Гааге. 

По его словам, целью конференции в Гааге, является спасение международного права, потому что сейчас решается, "будет ли у человечества такой инструмент, как международное право".

"Утром 14 июля российские ракеты ударили по Виннице, обычный мирный город. Они попали в два гражданских дома, разбиты жилые дома, медицинский центр, горели машины и трамваи. Это наглый акт российского террора. Такое не могли сделать люди — это скоты. Восемь ракет, две из которых попали в центр города", — заявил Зеленский.

Он напомнил катастрофу самолета MH-17, который сбили российские военные в небе над Донбассом летом 2014 года, когда погибло 298 человек, и заявил, что российский терроризм начался еще восемь лет назад. 

В результате ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы по состоянию на полдень подтверждена гибель 20 человек, в том числе троих детей. 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после ракетного удара по Виннице заявил, что Россия является террористическим государством и должна быть юридически признана таковой.

Дипломат также заявил, что Украина отдаст под суд российских военных преступников, комментируя ракетный удар по центру Винницы.
liga.net
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