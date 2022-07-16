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Новости
Украина
15 июля 22, 23:26
Российские оккупанты ударили ракетами по Кременчугу и Днепр
ракета
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Российские оккупанты обстреляли ракетами Днепр.

Российские оккупанты обстреляли ракетами Кременчуг. Об ударе сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. 

"В Кременчуге раздались взрывы. Детали впоследствии", – написал он. 

Также Telegram-каналы сообщают о взрывах в Днепре. Мэр города попросил местных жителей не выходить из укрытий. 


ДОПОЛНЕНО В 22:21. Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко сообщил, что в результате ракетной атаки некоторое время могут иметь место перебои с поставкой воды.

"Полные ванны водой набирать не надо. Мы уже работаем", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 22:44. Лунин написал: "Кременчуг. Пока нет информации о попадании в объекты, разрушения или пострадавших. Будут новые подробности, сообщу вам".

ДОПОЛНЕНО В 22:58. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в небе Белоцерковского района Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.

"Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 23:16. Специалист департамента транспорта горсовета Днепра Иван Васючков сообщил, что погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов. "Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал..." - написал Васючков.

ДОПОЛНЕНО В 23:21. Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что ракеты попали по промышленному предприятию в Днепре и по оживленной улице рядом с ним.

Предварительно, по его информации, российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены. Масштабы разрушений выясняются.
liga.net
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