Российские оккупанты ударили ракетами по Кременчугу и Днепр

Российские оккупанты обстреляли ракетами Кременчуг. Об ударе сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"В Кременчуге раздались взрывы. Детали впоследствии", – написал он.

Также Telegram-каналы сообщают о взрывах в Днепре. Мэр города попросил местных жителей не выходить из укрытий.

ДОПОЛНЕНО В 22:21 . Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко сообщил, что в результате ракетной атаки некоторое время могут иметь место перебои с поставкой воды.





"Полные ванны водой набирать не надо. Мы уже работаем", – написал он.





ДОПОЛНЕНО В 22:44 . Лунин написал: "Кременчуг. Пока нет информации о попадании в объекты, разрушения или пострадавших. Будут новые подробности, сообщу вам".





ДОПОЛНЕНО В 22:58. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в небе Белоцерковского района Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.





"Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы", – написал он.





ДОПОЛНЕНО В 23:16 . Специалист департамента транспорта горсовета Днепра Иван Васючков сообщил, что погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов. "Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал..." - написал Васючков.





ДОПОЛНЕНО В 23:21. Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что ракеты попали по промышленному предприятию в Днепре и по оживленной улице рядом с ним.





Предварительно, по его информации, российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены. Масштабы разрушений выясняются.