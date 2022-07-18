Украинские военные начали обучение в Германии на "Гепардах"

Украинские военные на этой неделе начали полевые учения на немецких зенитных установках "Гепард". Об этом сообщила газета Lübecker Nachrichten.

По ее данным, на полигонах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии.

Первые 15 зениток Германия обещала передать Украине до конца июля, еще столько же – до конца августа.

С поставками "Гепардов" были проблемы, поскольку у Германии было лишь около 60 000 необходимых для них 35-мм снарядов. Сначала немецкие власти нашли такие боеприпасы в Южной Америке, однако их передачу Украине не одобрила страна-производитель, Швейцария.

Тогда немцам удалось договориться о производстве снарядов в Норвегии.