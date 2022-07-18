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Новости
Украина
17 июля 22, 18:29
Украинские военные начали обучение в Германии на "Гепардах"
Гепард
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Германия обещала передать Украине первые 15 зениток Гепарда до конца июля.

Украинские военные на этой неделе начали полевые учения на немецких зенитных установках "Гепард". Об этом сообщила газета Lübecker Nachrichten.

По ее данным, на полигонах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии.

Первые 15 зениток Германия обещала передать Украине до конца июля, еще столько же – до конца августа.

Самоходная зенитная установка FlakPz Gepard предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на расстоянии до 4 км и на высоте до 3 км, а также наземных (надводных) целей на расстоянии до 4500 м. Базируются на шасси, подобном шасси танка Leopard, но корпус имеет более тонкую броню. Оснащены двумя 35-мм пушками скорострельностью 550 выстрелов в минуту, пулеметом 7,62-мм MG-3 и двумя радарами, которые могут засечь самолеты на расстоянии до 15 км. Боекомплект – 310 унитарных снарядов, в том числе 20 бронебойных подкалиберных.

С поставками "Гепардов" были проблемы, поскольку у Германии было лишь около 60 000 необходимых для них 35-мм снарядов. Сначала немецкие власти нашли такие боеприпасы в Южной Америке, однако их передачу Украине не одобрила страна-производитель, Швейцария.

Тогда немцам удалось договориться о производстве снарядов в Норвегии.

Ранее Германия передала Украине гаубицы Panzerhaubitze 200, они уже работают на фронте. Также Германия пообещала предоставить Украине передовую систему ПВО IRIS-T. Но она появится не раньше осени.
liga.net
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