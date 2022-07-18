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Новости
Украина
17 июля 22, 22:15
Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генпрокурора
Ірина Венедіктова
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Президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: відсторонити Венедіктову Ірину Валентинівну з посади Генерального прокурора", – йдеться в указі.

Іншим указом Зеленський призначив Олексія Симоненка тимчасово виконуючим обов'язки генерального прокурора.


Алексей Симоненко работал офицером в СБУ до 30 марта 2019-го. В январе 2020 года года подавал декларацию как кандидат на должность заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР) – тогда Бюро возглавляла Венедиктова.

С марта 2020 года занимал должность заместителя генерального прокурора.

В качестве заместителя генпрокурора Симоненко в декабре 2020 года передал дело, в котором фигурирует замглавы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.  

В сентябре 2021 года на празднование дня рождения Олега Татарова съехались топ-чиновники правоохранительных ведомств, в том числе и связанные с расследованием дела против него. В их числе был и Алексей Симоненко.

Нагадаємо, що Ірина Венедіктова стала генеральним прокурором України 17 березня 2020 року.

liga.net
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