Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генпрокурора

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: відсторонити Венедіктову Ірину Валентинівну з посади Генерального прокурора", – йдеться в указі.

Іншим указом Зеленський призначив Олексія Симоненка тимчасово виконуючим обов'язки генерального прокурора.

Алексей Симоненко работал офицером в СБУ до 30 марта 2019-го. В январе 2020 года года подавал декларацию как кандидат на должность заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР) – тогда Бюро возглавляла Венедиктова.





С марта 2020 года занимал должность заместителя генерального прокурора.





В качестве заместителя генпрокурора Симоненко в декабре 2020 года передал дело, в котором фигурирует замглавы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.





В сентябре 2021 года на празднование дня рождения Олега Татарова съехались топ-чиновники правоохранительных ведомств, в том числе и связанные с расследованием дела против него. В их числе был и Алексей Симоненко.