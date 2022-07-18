Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 июля 22, 22:28
"Запорожский мститель" сбил шестой самолет и крылатую ракету
Запорожский мститель
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Срочник-рекордсмен из НГУ с 24 февраля сбил уже шесть военных самолетов РФ

Национальная гвардия сообщила, что один из ее военнослужащих с начала полномасштабной войны сбил уже шесть российских самолетов (последний из них – в воскресенье, 17 июля) и одну крылатую ракету.

"Срочник, которому всего 19 лет, сейчас выполняет боевые задачи, защищая украинское небо на Запорожском направлении, беспощадно бьет врага в воздухе вместе со своей верной "подружкой" ПЗРК "Игла". Недавно, во время очередных авианалетов врага на позиции наших защитников, нацгвардеец подбил еще два самолета противника, кроме того, 16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету, а уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной "сушкой"", — говорится в сообщении Нацгвардии.

Военного рекордсмена уже прозвали "Запорожским мстителем".

Нацгвардия рассказывает о боевых успехах своего военнослужащего-рекордсмена, начиная с конца мая, когда он еще сбил только второй самолет. Через неделю после того он сбил еще один самолет, а 14 июля генерал Нацгвардии Алексей Надточий сообщил, что срочник-рекордсмен довел свой счет до пяти самолетов.
liga.net
Ещё по теме:
"Запорожский мститель" сбил третий российский самолет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский отстранил Баканова с должности главы СБУ
noimageЗеленський відсторонив Венедіктову з посади генпрокурора
noimageУкраинские военные начали обучение в Германии на "Гепардах"
Лента новостей