Почему Зеленский убрал Баканова и Венедиктову: детали

17 июля поздно вечером президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора, а друга детства Ивана Баканова отстранил от должности главы Службы безопасности Украины.

Официальная причина – слишком много предателей во время войны. У юристов есть вопросы к решениям президента: сомневаются, что у него есть полномочия отстранять. У Зеленского – спокойны и обещают результаты служебного расследования по Баканову в ближайшее время.

Баканова планировали снимать давно, говорит LIGA.net собеседник в руководстве ОП. Среди основных претензий Банковой – кейс экс-главы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, выехавшего из Украины за несколько часов до большого вторжения РФ, а позже задержанного в Сербии.

Что нужно знать об отстранении руководителей ОГП/СБУ и как новые временные руководители связаны с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым: кратко объясняет LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Баканова президент отстранил "в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава ВСУ". Согласно этой статьи, невыполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей.

Венедиктова отстранена на основании нормы, внесенной в закон о правовом режиме военного положения только в мае этого года. Она предусматривает, что президент в период действия военного положения может отстранить лицо, назначение/увольнение которого отнесено к его полномочиям. Генпрокурора президент назначает своим указом с согласия парламента.

СПРАВКА. Норма, которая помогла Зеленскому отстранить Венедиктову, была предложена нардепом Андреем Клочко (Слуга народа). Однако Главное юридическое управление Рады в замечаниях заявило, что Конституция не наделяет президента полномочиями принимать решение об отстранении должностных лиц от должностей.

Ни Конституция, ни профильный закон о прокуратуре не предусматривают возможности отстранения президентом генпрокурора, говорит LIGA.net специалист в сфере конституционного права Александр Марусяк.

"Вместо этого президент без согласия Верховной Рады заменил генпрокурора через отстранение одного должностного лица и возложение выполнения его обязанностей на другого без ссылки на какие-то временные рамки, – объясняет он. – А мы знаем из наших политических реалий, что быть "и.о." на какой-то политической должности можно бесконечно".

Член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский (Слуга народа) считает указы Зеленского юридически чистыми. "В условиях военного положения решения должны приниматься оперативно, иногда нет времени, чтобы согласовать все процедурные моменты", — сообщил нардеп.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Кадровые ротации Зеленский аргументировал большим количеством предателей. Как пример – привел историю с задержанием экс-руководителя Главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. По данным следствия, Кулинич работал на спецслужбы страны-агрессора России и передавал им информацию, содержащую государственную тайну.

Зеленский в аргументации также напомнил о кадровых решениях относительно региональных руководителей сектора безопасности – в Херсоне, Харькове.

Президент заверил, что инспекция правоохранительных органов уже показала первые результаты и будет продолжаться.

СПРАВКА. 31 марта Зеленский уволил руководителя управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко, лишив его генеральского звания. "Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями. Но постепенно все они наказание получат", – так тогда президент объяснил это кадровое решение.

25 марта мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил LIGA.net, что часть депутатов горсовета уехала к оккупации города. Работников прокуратуры, Нацполиции и СБУ в городе 24 февраля уже не было.

24 июня американское издание Politico сообщило, что Зеленский хочет отправить Баканова в отставку, потому что якобы из-за предателей в СБУ российским войскам удалось закрепиться в Херсоне.

В конце мая был уволен и руководитель харьковского областного управления СБУ Роман Дудин. "Не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе. Какие мотивы – правоохранители выяснят", – объяснил президент.

По словам Зеленского, зарегистрировано 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационизме работников прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов. Более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.

"Такой массив преступлений против основ нацбезопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", – заявил президент.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Шансов восстановиться у Баканова и Венедиктовой нет, убеждает LIGA.net Вениславский. К их деятельности много вопросов, которые "просто было нецелесообразно озвучивать раньше".

По Баканову проводится служебное расследование. Результаты будут обнародованы в ближайшее время, обещает Вениславский. "Общество будет проинформировано, почему именно таким образом было принято решение, – заверил он. – Члены комитета по нацбезопасности владеют информацией, но она пока не может быть обнародована".

И.о. генпрокурора Зеленский назначил Алексея Симоненко, с марта 2020-го занимавшего должность заместителя Венедиктовой. Интересно, что он выбрал именно Симоненко, а не Романа Говду – первого зама.

В декабре 2020-го именно Симоненко забрал дело Олега Татарова из НАБУ и передал в Службу безопасности. Подробнее об этом кейсе мы писали здесь. Также журналисты Украинской правды зафиксировали Симоненко на праздновании дня рождения Татарова в августе 2021 года. А в декабре 2021-го Симоненко подписал подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Венедиктова в этот день ушла во внеплановый отпуск.

"Все самые отвратительные решения ОГП за последние годы подписывал Симоненко", – говорит LIGA.net глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

И.о. главы СБУ стал первый заместитель Василий Малюк (указ). Зеленский назначил Малюка замглавы СБУ 28 февраля и повысил до первого зама через неделю – 3 марта. Малюк, как и Симоненко, был замечен среди гостей на дне рождения Татарова.

LIGA.net обратилась за комментарием к Татарову и советнику главы ОП Михаилу Подоляку. Мы добавим их позицию, как только получим ответ.

Кроме того, назначение Симоненко развязывает власти руки по поводу назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, говорит Шабунин. 17 июля Зеленский призвал конкурсную комиссию "финализовать решение". Подробнее о ситуации вокруг САП – здесь.

"Свой генпрокурор может заблокировать почти все дела НАБУ. Поэтому настоящая мотивация отстранения Венедиктовой – обеспечить безопасность своих людей от возможного наказания. Зачем бояться независимого руководителя САП, если все честно?" – резюмирует Шабунин.

Рада может уволить Баканова и Венедиктову уже завтра, 19 июля, или 27-28 июля, прогнозирует собеседник LIGA.net в руководстве ОП.

Утверждение новых глав СБУ и ОГП возможно в августе. Здесь лучшие шансы у Малюка. По словам собеседника, назначение Малюка давно обсуждается, и под эту ротацию даже заранее искались голоса в парламенте. По Симоненко – он будет исполняющим обязанности, пока не найдут "более понятного человека". Под утверждение Симоненко в парламенте, добавляет собеседник, голосов пока не будет.