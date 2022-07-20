Пойдем по домам.Ким хочет закрыть Николаев на несколько дней

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, который пообещал $100 за данные о наводчиках оккупантов, хочет, чтобы областной центр "закрыли" на несколько дней для зачистки от коллаборационистов россиян. Также он рассказал на канале 1+1, как видит поиск пособников.
По словам Кима, среди таких есть "идейные", есть "отчаявшиеся", есть "те, кто не думает о последствиях", а также "решившие заработать". Он говорит, что предателей единицы, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы.
"Мы это хотим прекратить на корню. У нас есть идеи по комендантскому часу. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем всех плохих людей", – сообщил глава НикОВА в YouTube-канале Ходорковский LIVE.
Сейчас, добавил Ким, формируется вместе с СБУ порядок действий, в том числе по проработке данных в юридической площади, "чтобы подтвердить, что ты украинец, твой номер корреспондирует с фамилией и местом проживания".СПРАВКА. Николаев обстреливают почти каждый день с начала большого вторжения РФ. Сейчас, когда город вне досягаемости ствольной артиллерии врага, Россия бьет по нему ракетами и снарядами из РСЗО. 2 июля Ким заявил, что повторное наступление России на Николаев возможно, "но они боятся нападать".
"Служба [безопасности Украины] и так работает хорошо. Но сейчас будет больше информации, которую мы сможем проработать. Эта мысль мне понравилась. Мы ее точно реализуем и посмотрим на результат", – заверил Ким.
По его словам, "мы можем работать и проще", то есть "с народным гневом уменьшать количество желающих получить деньги на шару за счет чужого горя".Ночью 15 июля в Николаеве россияне разбомбили университеты. По данным местной власти, россияне переделывают ракеты ПВО в атакующие класса "земля-земля".