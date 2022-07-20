Украинцев предостерегают о вражеских смс-рассылках

Россияне активировали смс-рассылку, в которой запугивают украинцев массированными ракетными обстрелами, а также продвижением диверсантов со стороны Беларуси. Об этом предостерегает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

В ЦПД сообщают, что в последние дни продолжается активная рассылка сообщений о том, что якобы "с 19 по 21 июля планируются массированные ракетные обстрелы" в некоторых городах Украины, а "со стороны Беларуси диверсионные группы продвинутся до 15-20 км по территории Украины для отвлечения наших войск на других направлениях".

Как утверждают в ЦПД, в данном случае враг использует такой элемент информационно-психологической операции как "анонимный авторитет". Рассылка осуществляется под видом "инсайдерской" информации от "надежного источника где-то из ведомств".

В ЦПД напомнили, что с начала полномасштабной войны по всей территории страны сохраняется высокая вероятность ракетных обстрелов, поэтому важно не игнорировать сигналы тревоги, следовать в укрытие и помнить о правилах двух выходов и двух стен.