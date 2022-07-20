Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 июля 22, 16:20
Украинцев предостерегают о вражеских смс-рассылках
след от ракеты
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинцев предостерегают о вражеских смс-рассылках под видом "инсайда" от "надежного источника".

Россияне активировали смс-рассылку, в которой запугивают украинцев массированными ракетными обстрелами, а также продвижением диверсантов со стороны Беларуси. Об этом предостерегает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

В ЦПД сообщают, что в последние дни продолжается активная рассылка сообщений о том, что якобы "с 19 по 21 июля планируются массированные ракетные обстрелы" в некоторых городах Украины, а "со стороны Беларуси диверсионные группы продвинутся до 15-20 км по территории Украины для отвлечения наших войск на других направлениях".

Как утверждают в ЦПД, в данном случае враг использует такой элемент информационно-психологической операции как "анонимный авторитет". Рассылка осуществляется под видом "инсайдерской" информации от "надежного источника где-то из ведомств".

В ЦПД напомнили, что с начала полномасштабной войны по всей территории страны сохраняется высокая вероятность ракетных обстрелов, поэтому важно не игнорировать сигналы тревоги, следовать в укрытие и помнить о правилах двух выходов и двух стен.

По данным Воздушных сил, с начала полномасштабного вторжения россияне уже выпустили по Украине около 3000 ракет разных типов. Оккупанты бьют по территории Украины всем арсеналом своих ракет, но современные начали экономить.
liga.net
Ещё по теме:
Россияне поймут, что зря вторглись в Украину - сенатор США
Крымские иллюзии россиян
Дополнительные выходные пообещали украинцам в марте
Россияне разбомбили операционную на Азовстали. Есть погибшие
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Показали, как падает сбитый российский истребитель: видео
noimageДанилов: Шойгу приказал уничтожать западное оружие
noimageЗеленский уволил Венедиктову
noimageРоссияне ударили по центру Краматорска: есть жертвы – фото
noimageПойдем по домам.Ким хочет закрыть Николаев на несколько дней
Лента новостей