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19 июля 22, 22:23
Зеленский уволил Венедиктову
Ирина Венедиктова
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Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора. Указ опубликован на сайте президента.

"Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности Генерального прокурора", – говорится в тексте документа.

17 июля Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора, а временно исполняющим обязанности стал ее заместитель Алексей Симоненко.

В тот же день Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Президент объяснил отставки Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в правоохранительных органах, которые перешли на сторону РФ после полномасштабного вторжения.

Венедиктова прокомментировала отстранение, заявив, что такие вопросы не должны решаться кулуарно. Она не намерена спорить с решением президента, но напомнила – для увольнения есть процедура голосования в Раде.

Сегодня Верховная Рада поддержала увольнение Венедиктовой.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в ближайшие дни Венедиктова может получить новую должность на дипломатическом фронте
liga.net
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