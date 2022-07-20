Зеленский уволил Венедиктову

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора. Указ опубликован на сайте президента.

"Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности Генерального прокурора", – говорится в тексте документа.

17 июля Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора, а временно исполняющим обязанности стал ее заместитель Алексей Симоненко.

В тот же день Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Президент объяснил отставки Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в правоохранительных органах, которые перешли на сторону РФ после полномасштабного вторжения.

Венедиктова прокомментировала отстранение, заявив, что такие вопросы не должны решаться кулуарно. Она не намерена спорить с решением президента, но напомнила – для увольнения есть процедура голосования в Раде.

Сегодня Верховная Рада поддержала увольнение Венедиктовой.