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Новости
Украина
20 июля 22, 09:54
Данилов: Шойгу приказал уничтожать западное оружие
Алексей Данилов
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему украинское командование аккуратно подает информацию о ситуации на фронте

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему украинское командование аккуратно подает информацию о ситуации на фронте. Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.

По его словам, информация с фронта является "крайне чувствительной", которая может привести к потерям в Вооруженных Силах Украины при некорректной подаче. Он отметил, что нельзя передавать всю информацию в онлайн-режиме. 

Данилов заявил, что россияне открыли охоту на западные вооружения от союзников, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал уничтожать западную технику. 

"Именно военные могут решать, где и какую информацию они могут распространять. Я категорически против стримов и других вещей, касающихся войны. В записи можно смотреть, когда пройдет время, когда эта техника отойдет на соответствующее расстояние от города, где они отработали", — сказал секретарь СНБО.

Он заявил, что все члены СНБО и ставки верховного главнокомандующего каждое утро получают отчет о ситуации на фронте, однако 90% этой информации не может быть открытой для всего общества, так как это может навредить украинским защитникам. 

Данилов заявлял, что вооружение, которое западные партнеры поставляют в Украину, установило паритет на определенных позициях на фронте, но нужно больше оружия. 

21 апреля Алексей Данилов сказал, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкреплений, "как только появится возможность".  

Напомним также, что секретарь СНБО опровергал слухи о якобы конфликте президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
liga.net
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