Россияне нанесли удар по Харькову, есть погибшие

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, утром 20 июля россияне ударили по Салтовке, в результате обстрела погибли мужчина и женщина, а также 13-летний мальчик. Еще одна 72-летняя женщина получила ранения.

Данные о пострадавших уточняются.

По предварительной информации полиции, город обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган", сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.