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Украина
20 июля 22, 11:36
Россияне нанесли удар по Харькову, есть погибшие
Воронка после обстрела Харькова
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Российские оккупанты нанесли удар по Салтовскому массиву Харькова, погибли двое взрослых и 13-летний мальчик

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, утром 20 июля россияне ударили по Салтовке, в результате обстрела погибли мужчина и женщина, а также 13-летний мальчик. Еще одна 72-летняя женщина получила ранения.

Данные о пострадавших уточняются. 

По предварительной информации полиции, город обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган", сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. 

ВСУ в последнее время регулярно отбивают российские штурмы в Харьковской области, в частности под Дементиевкой. Россияне бьют по городу артиллерией и ракетами, в частности по школам, домам и другой гражданской инфраструктуре. Путин, возможно, приказал захватить Харьков и неоккупированную часть Харьковской области. Но успех России крайне маловероятен. 
liga.net
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