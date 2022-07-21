Мобілізація: з якими хворобами не призивають до армії

В Україні запровадили загальну мобілізацію через вторгнення Росії. У період дії воєнного стану не можуть призвати до армії осіб, які мають деякі хвороби. Перелік захворювань прописаний у законі «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України».





Хто є придатними та обмежено придатними до служби у мирний та воєнний час





Від призову та військової служби звільняються громадяни, які мають важкі патології, серед яких: відсутність кінцівки, сліпота, глухота, розумова відсталість, шизофренія.





Також є перелік захворювань, які можуть тимчасово чи довічно звільнити призовника від військової служби не лише у мирний час, але й під час дії воєнного стану.





Хвороби органів зору





Умовно непридатними у воєнний час вважаються ті, хто має серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах. Якщо патологія не супроводжується зниженням зору або порушенням рухової функції зорового апарату, то особа вважається придатною до служби в армії не тільки у військовий, але й мирний час.





Вагомим приводом для відмови у проходження військової служби також є:





- прогресуюче зниження зору;

- відшарування або розрив сітківки;

- глаукома обох очей;

- стійкий параліч рухових м'язів очного яблука, що супроводжуються диплопією;

- короткозорість (далекозорість) одного ока, якщо один з меридіанів перевищує 12,0 діоптрій або є астигматизм з різницею рефракції у двох основних меридіанах вище 6,0 діоптрій, виявлено зниження гостроти зору одного ока менше ніж 0,1 або око зовсім не бачить;

- повністю відсутнє очне яблуко, а гострота зору другого ока нижче 0,3 діоптрії або гострота зору на обох очах менше 0,2 діоптрії.





Хвороби органів слуху





Не підлягають мобілізації особи, які страждають на стійку, повну глухоту на обидва вуха або глухонімоту, що мають виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра.









Розлади психіки та розлади поведінки





Непридатними для мобілізації вважаються особи, які страждають на стійкі розлади психіки (шизофренія, шизотипові, маячні або афективні розлади з загостреннями, що часто повторюються), особи з важкою формою розумової відсталості. Решта можуть бути покликані за рішенням ВЛК.





Туберкульоз





Чоловіки у яких було виявлено туберкульоз у мирний час не призиваються. Якщо людина пройшла лікування, то може бути призвана у воєнний час за рішенням ВЛК.





Онкологічні захворювання





Особи з онкологічними захворюваннями, які мають встановлений невиліковний діагноз не можуть бути призвані на службу до армії.





Особи, які в анамнезі мають онкодіагноз або якщо захворювання перебуває в стадії стійкої ремісії, а також при повільно прогресуючій патології вважаються обмежено придатними у воєнний час.

Призовники, у яких виявлено доброякісні новоутворення, які супроводжуються тяжкими порушеннями в роботі організму, не можуть бути мобілізовані до ЗСУ.





Усі ті, хто проходив хірургічне лікування або променеву терапію, є тимчасово не придатними під час війни для служби в армії.





Інфекційні ураження травної системи та шкіри





Непридатними у мирний час до проходження служби вважаються ті хто має:





- кишкові інфекційні ураження;

- бактеріальні зоонози;

- вірусні інфекційні захворювання центральної нервової системи;

- вірусні інфекційні ураження шкірних покривів і слизових оболонок;

- гельмінтози;

- педикульоз.





У воєнний час таких осіб вважають обмежено придатними.





Захворювання, що передаються статевим шляхом





У мирний час вважаються непридатними до проходження служби в армії особи, у яких виявлено вроджену або набуту форму сифілісу, однак у воєнний час можливість проходження служби такими призовниками визначається індивідуально.





До служби в лавах ЗСУ не допускаються ті, у кого виявлена ​​гонококова, трихомонадна інфекція, а також інші ЗПСШ, але тільки до того моменту, поки людина не пройде лікування.





ВІЛ

У разі, якщо ВІЛ супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів, іншими уточненими захворюваннями, то призовник звільняється від служби у мирний та у воєнний час.





Ті, хто є носіями вірусу імунодефіциту з безсимптомним перебігом, вважаються обмежено придатними до проходження військової служби.





Захворювання системи кровообігу





Непридатними у мирний та воєнний час вважаються ті, хто страждає на серцеву недостатність ІІ-Б-ІІІ ступеня, гіпертонію III ступеня, ішемічну хворобу серця, яка асоційована з серцевою недостатністю ІІ-Б-ІІІ ступеня, інфарктом головного мозку, інсультом, стенозом, емболією, тромбозом, аневризмою прецеребральної, базилярної, сонної, хребетної артерій чи аорти, церебральною формою атеросклерозу з тяжкими порушеннями функцій.





Також непридатними вважаються призовники, у яких є важкі наслідки флебіту, тромбофлебіту, тромбозів, емболії, виявлено варикозне розширення вен на нижніх кінцівках, варикозне розширення вен в області стравоходу, яєчка, мошонки, органів малого таза, неспецифічна форма лімфаденіту та наслідки хірургічного втручання.





Хвороби дихальної системи





Від служби в армії звільняються особи, які страждають хронічною формою бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ, емфіземою та бронхоектатичною хворобою, пневмоконіозом, хронічними пневмонітами, ідіопатичною фіброзною формою альвеоліту, легеневим альвеолярним протеїнозом, гемосидерозом, будь-якими хронічніми гнійними та некротичними хворобаи плеври, легенів та середостіння або важкою формою бронхіальної астми.









Захворювання нервової системи





Не підлягають призову до армії громадяни, які мають гостру форму менінгіту, енцефаліту, мієліту, енцефаломієліту, внутрішньочерепний або внутрішньохребетний абсцес, системну атрофію, дегенеративні патології, церебральну форму паралічу, паралітичний синдром, хворобу Паркінсона, міастенію, розсіяний склероз, захворювання нервово-м'язового апарату, міопатію, дорсалгію, радикулопатію, цервікалгію, ішіас, люмбаго.





Люди, які мають епілепсію, епілептичний синдром, епілептичний статус, мігрень, розлади сну при систематичних загостреннях також позбавляються необхідності проходження служби.

У разі прогресування захворювання таких призовників відносять до категорії обмежено придатних для проходження служби у мирний час.





Патології сечостатевої системи





Осіб, що мають тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз, піонефир не можуть призвати до армії. В цій категорії хвороб набагато більше, але ВЛК завжди дивиться на тяжкість хвороби.





Якщо захворювання не викликає серйозних порушень у роботі системи, така особа може вважатися обмежено придатною до проходження служби у воєнний час.





Захворювання ендокринної системи





Громадяни, у яких було виявлено патології ендокринної системи, що супроводжуються розладом харчування або порушенням обміну речовин, вважаються обмежено придатними.





Захворювання кісток





Важка форма артриту, артрозу, ревматоїдного васкуліту, хвороба Стілла, синдром Фелті, псоріатична або ентеропатична артропатія, ревматоїдний бурсит, подагра, вузликовий поліартрит, хвороба Бехчета, кристалічна артропатія, а також інші патології, що супроводжуються вираженим порушенням функції пошкодженого органу є причиною для непридатності до військової служби.





Не підлягають мобілізації особи, які страждають на:





- виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп;

- важку форму плоскостопості;

- фібробластичні патології з порушенням рухової активності.





Крім цього, не мобілізують осіб після ампутації кінцівки, а також тих, хто має тяжкі захворювання хребта.





Гепатити





Не придатні до служби в армії лише ті, хто страждає на тяжку форму вірусних гепатитів, яка погано піддається лікуванню і супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем.





Якщо особа має стійкі або помірні порушення, то її придатність до проходження служби у воєнний час визначає комісія.





Захворювання травної системи





Непридатними до служби у мирний та воєнний час є особи, що мають щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), у тому числі і аномалій прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції.





Довічно звільняють від військової служби призовників, які страждають на виразкову хворобу шлунку або дванадцятипалої кишки, езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, хворобу Крона, виразковий коліт, кишкову непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінацією, дивертикульоз товстої кишки, синдром роздратованого кишечника, спайкову хворобу, захворюваннями печінки, що супроводжуються серйозним порушенням у роботі цього органу.

Нагадаємо, що фахівці Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України роз’яснили, чи можуть мобілізувати осіб, які отримують лікування із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).





Важливо! Ця публікація заснована на останніх та актуальних наукових дослідженнях у сфері медицини та має виключно загальноінформаційний характер. Публікація не може бути підставою для встановлення будь-яких діагнозів. Якщо ви захворіли або потребуєте діагнозу, зверніться до лікаря!



