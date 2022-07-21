Резников: По новому вооружению держим с партнерами интригу

Относительно новых поставок вооружения Украина и партнеры, по договоренности, "держат интригу" — сначала их "ощутит" враг на поле боя. Об этом, подводя итоги четвертой встречи в формате "Рамштайн", заявил глава Минобороны Алексей Резников.

"По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их ощутит враг на поле боя", – написал Резников.

Он отметил, что позитивным сигналом встречи являются новые обязательства партнеров, "которые касаются и суши, и моря, и неба".

По словам Резникова, в очередном пакете помощи от США, который планируют объявить на этой неделе, среди прочего будут четыре системы М142 HIMARS, которые уже влияют на ход боевых действий.

Он отметил, что и американские партнеры, и коллеги из других стран выразили восхищение мастерством украинских воинов, в том числе тем, как они используют артиллерию и HIMARS.