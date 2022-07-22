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Новости
Украина
22 июля 22, 00:18
Россияне объявили охоту на HIMARS – Данилов
Алексей Данилов
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне объявили охоту на HIMARS, "сходят с ума", но ни одна установка все еще не поражена

Россияне "сходят с ума" из-за американских ракетных систем HIMARS на вооружении Украины и объявили на них "охоту", но не уничтожили ни одной установки. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

Секретарь СНБО подтвердил слова главы комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что армия РФ еще не уничтожала американские ракетные системы HIMARS.

"Я могу уверить всех граждан нашей страны: ни одна – подчеркиваю – ни одна установка HIMARS не получила никаких поражений на сегодняшний день. Конечно, они (армия РФ, – ред.) за ними охотятся. Они, скажем так, объявили охоту за этими вещами. Они с ума сходят, когда они (HIMARS, – ред.) начинают работать", – сказал Данилов.

Комментируя намек начальника штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна, что США или кто-то из союзников вскоре могут передать Украине западные истребители, причем это необязательно будут F-16, Данилов заявил: "Могу сказать, что частично мы получаем авиацию. В последнее время – особенно в последние месяц-полтора – мы стали получать намного больше оружия. Более того, оно стало абсолютно другого сорта. Это качественное оружие, которое стоит на вооружении в странах НАТО".

Он добавил, что из-за ударов ВСУ по оккупантам новым оружием россияне очень нервничают, а у украинских военнослужащих есть успехи "почти каждый день".

По словам Данилова, украинская армия уже начинает получать перевес в войне благодаря поставкам современного оружия, и этот перевес будет усиливаться, если Запад продолжит помогать Украине.

20 июля на встрече "Рамштайн" Украине пообещали новую военную помощь, в частности дополнительные четыре ракетные системы HIMARS, системы ПВО NASAMS, артиллерию и боеприпасы.
liga.net
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