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Украина
22 июля 22, 14:56
В Херсоне прогремели мощные взрывы — фото
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Жители Херсона услышали мощные взрывы в одном из районов города, над которым поднимается дым

Об этом сообщает Суспильне. 

Местные паблики изначально сообщили, что взрыв прогремел в районе Чернобаевки, но потом уточнили, что он произошел в карьерах. 

Также отмечается, что у местных жителей "зашатались дома", а дым от взрыва был оранжевого цвета. 

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, взрыв прогремел возле местного "Эпицентра".

"В Херсоне взрыв возле Эпицентра. Там было много вражеской техники и боеприпасов. Минуснули", — отметил политик.

Подробности инцидента пока неизвестны. 





19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона. 

Повторный удар был нанесен утром 20 июля: оккупанты показали последствия обстрела переправы. 

Экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань говорит, что у россиян серьезные трудности с ремонтом моста. Вероятно, специалистов придется искать в Крыму, на что уйдет время.


liga.net
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