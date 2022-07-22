В Херсоне прогремели мощные взрывы — фото

Об этом сообщает Суспильне.
Местные паблики изначально сообщили, что взрыв прогремел в районе Чернобаевки, но потом уточнили, что он произошел в карьерах.
Также отмечается, что у местных жителей "зашатались дома", а дым от взрыва был оранжевого цвета.
По словам народного депутата Алексея Гончаренко, взрыв прогремел возле местного "Эпицентра".
"В Херсоне взрыв возле Эпицентра. Там было много вражеской техники и боеприпасов. Минуснули", — отметил политик.
Подробности инцидента пока неизвестны.
19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона.
Повторный удар был нанесен утром 20 июля: оккупанты показали последствия обстрела переправы.
Экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань говорит, что у россиян серьезные трудности с ремонтом моста. Вероятно, специалистов придется искать в Крыму, на что уйдет время.