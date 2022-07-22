В Херсоне прогремели мощные взрывы — фото

Об этом сообщает Суспильне.

Местные паблики изначально сообщили, что взрыв прогремел в районе Чернобаевки, но потом уточнили, что он произошел в карьерах.

Также отмечается, что у местных жителей "зашатались дома", а дым от взрыва был оранжевого цвета.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, взрыв прогремел возле местного "Эпицентра".





"В Херсоне взрыв возле Эпицентра. Там было много вражеской техники и боеприпасов. Минуснули", — отметил политик.

Подробности инцидента пока неизвестны.



















