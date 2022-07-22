Корбан заявил, что у него забрали паспорт на границе

Об этом он сообщил в комментарии Бабелю.

На вопрос о том, что он планирует делать дальше и на каком пропускном пункте произошел инцидент, Корбан не ответил.





Он подчеркнул, что инспекторы ГПСУ на границе действуют исключительно в рамках норм действующего законодательства.





Ранее в СМИ и соцсетях появлялась неподтвержденная информация о том, что президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства Корбана, олигарха Игоря Коломойского, нардепа Вадима Рабиновича и других.





Недавно мэр Днепра Борис Филатов написал публичное обращение к СНБО, СБУ, Нацсовету по теле- и радиовещанию и НАБУ, где он просит разобраться с деятельностью местного бизнесмена Александра Петровского.



