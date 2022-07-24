Украинский Су-24М "насыпает" оккупантам под музыку. Видео

Опубликован фрагмент боевого вылета украинского бомбардировщика Су-24М, который под музыку "работает" по позициям российских оккупантов. Видео выложено в Facebook командования Воздушных Сил ВСУ.

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"Экипаж украинского бомбардировщика под музыку насыпает оккупантам. Только посмотрите на боевой оптимизм наших пилотов. Слава авиации Воздушных Сил! Смерть рашистам!", – подписан ролик.

Судя по кадрам, действие происходит на Краматорском направлении фронта.



