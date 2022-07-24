Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.15
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 июля 22, 09:21
Украинский Су-24М "насыпает" оккупантам под музыку. Видео
Су-24М
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Экипаж украинского бомбардировщика Су-24М "работает" по позициям российских оккупантов лихо – под музыку.

Опубликован фрагмент боевого вылета украинского бомбардировщика Су-24М, который под музыку "работает" по позициям российских оккупантов. Видео выложено в Facebook командования Воздушных Сил ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Экипаж украинского бомбардировщика под музыку насыпает оккупантам. Только посмотрите на боевой оптимизм наших пилотов. Слава авиации Воздушных Сил! Смерть рашистам!", – подписан ролик.

Судя по кадрам, действие происходит на Краматорском направлении фронта.


21 июля в США не исключили поставки Украине "Бородавочников" – американских штурмовиков А-10.

В Конгрессе США предложили выделить $100 млн для обучения украинских пилотов и техников на самолетах F-16 и F-15. Однако с этими самолетами есть нюанс – к ним не готовы украинские аэродромы, сказал министр обороны Алексей Резников. Он уверен, что Украина получит западные самолеты, но не обязательно это должны быть F-16.
liga.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В оккупированной Горловке прогремел взрыв в районе машзавода
noimageРоссия ударила по Одессе и области, часть ракет сбила ПВО
noimage23 липня відзначається народне свято - Антонієв день
noimageРоссияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому, есть погибшие
noimageВ Харькове россияне нанесли удар по центру города — Терехов
Лента новостей