Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.15
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 июля 22, 10:49
Россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому, есть погибшие
ракета
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому, выпустив 13 ракет с моря и стратегических бомбардировщиков

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. 

По его словам, утром противник выпустил восемь крылатых ракет "Калибр" из Черного моря и пять ракет Х-22 со стратегического бомбардировщика Ту-22М3. 

Ракеты ударили по военному аэродрому "Канатово" и одному из объектов Укрзалізниці, есть погибшие и раненые. 

Райкович также заявил, что в Кропивницком без света осталась часть одного из микрорайонов, над устранением проблемы работают аварийные бригады. 

В ночь на 22 июля оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня. Российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова, пострадал один человек. 

Также утром Россия обстреляла Николаев. 
liga.net
Ещё по теме:
США и их союзники сбросили на Сирию около 30 ракет (ВИДЕО)
В Кабуле террорист-смертник устроил взрыв: есть погибшие
Пожар в ТРЦ Кемерово: назвали окончательное число погибших
Оккупанты открыли огонь по Троицкому: двое погибли, - ООС
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В оккупированной Горловке прогремел взрыв в районе машзавода
noimageРоссия ударила по Одессе и области, часть ракет сбила ПВО
noimage23 липня відзначається народне свято - Антонієв день
noimageВ Харькове россияне нанесли удар по центру города — Терехов
noimageУкраинский Су-24М "насыпает" оккупантам под музыку. Видео
Лента новостей