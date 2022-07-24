Россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому, есть погибшие

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
По его словам, утром противник выпустил восемь крылатых ракет "Калибр" из Черного моря и пять ракет Х-22 со стратегического бомбардировщика Ту-22М3.
Ракеты ударили по военному аэродрому "Канатово" и одному из объектов Укрзалізниці, есть погибшие и раненые.
Райкович также заявил, что в Кропивницком без света осталась часть одного из микрорайонов, над устранением проблемы работают аварийные бригады.В ночь на 22 июля оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня. Российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова, пострадал один человек.