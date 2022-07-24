23 липня відзначається народне свято - Антонієв день

Християни відзначають церковне свято 23 липня на честь Антонія Печерського, одного з перших ченців Києво-Печерської Лаври. Антоній вів відлюдницький спосіб життя і зціляв хворих. Деякі віруючі в цю дату тримають одноденний піст і відмовляються від розваг, щоб отримати благословення святого.





23 липня нашими предками вважався дуже вдалим днем для риболовлі. Чоловіки весь день сиділи з вудками біля річки, а господині зі спійманої риби готували юшку і пиріжки. На річці 23 липня збирали ряску і годували нею домашню птицю, а також використовували як добриво на городі.





Що можна робити 23 липня

Цього дня можна готувати снасті та збиратися на рибалку - святий Антоній допоможе зловити багато риби. Також вдалими будуть і подорожі, тому що будь-які намічені плани та цілі здійсняться. Сни 23 липня, найчастіше, віщі. Особливо, якщо вранці погана погода.





Що не можна робити 23 липня





- У цей день не можна пити алкоголь, курити, зловживати важкою їжею і взагалі піддаватися шкідливим звичкам.

- Не розповідайте нікому свій сон, якщо хочете, щоб він не збувся.

- Якщо ви захворіли 23 липня, то обов'язково займіться лікуванням або зверніться до лікаря. Не можна запускати хворобу, інакше довго будете хворіти.

- Народні прикмети свідчать, що 23 липня небажано вовтузитися з білизною - прати, гладити або міняти.

- Дивитись у чужі вікна теж не рекомендується, інакше можна забрати чужу долю.

- Православна церква суворо забороняє брехати і пліткувати - той, хто не послухається, набуде проблем з промовою.





Прикмети погоди 23 липня





- Якщо вдень мухи сильно жалять, то ввечері піде дощ.

- На деревах багато равликів - до зливи.

- Веселка в першій половині дня обіцяє похмуру і дуже вітряну погоду.

- Гроза вночі - до приємної теплої погоди без спеки.

- Багато ряски на воді - до вдалої риболовлі і хорошого врожаю.





Преподобний Антоній Печерський народився в 983 році поблизу Чернігова. З дитинства мріяв служити Богу, тому, досягнувши потрібного віку, відбув в Афон і прийняв чернечий постриг. Незабаром ігумен відправив його назад на батьківщину, щоб Антоній прославляв серед народу Слово Боже.





Юнак не зміг знайти в монастирях Києва того життя, до якого звик в Афоні, тому заснувався в печері і вів відлюдницький спосіб життя. Трудився, молився і здійснював подвиги в ім'я Христа. До нього стали приходити люди - хто за допомогою, а хто і з проханням постригти їх в ченці. Антоній робив це із задоволенням, в результаті поруч з ним почали селитися люди. Так утворилися Ближній і Дальній печерні монастирі. Згодом над Дальньою печерою була збудована невелика церква.





Через час число парафіян збільшилося настільки, що святу обитель назвали Печерською. Преподобний Антоній не мав золота, але своїми працями зростив обитель, незрівняну з іншими, яка стала першим духовним центром Русі.





За святе життя Бог прославив преподобного Антонія даром прозріння і чудотворень. Особливо це проявилося при побудові ним великої Печерської церкви. Богородиця також дала Антонію знання про смерть. Його поховали на 90-му році життя, а мощі його залишаються прихованими досі.



