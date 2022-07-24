Россия ударила по Одессе и области, часть ракет сбила ПВО

23 июля около 11:10 утра армия страны-оккупанта России нанесла ракетный удар по Одессе: местные жители слышали взрывы и видели работу подразделений противовоздушной обороны ВСУ. После пуска противоракет в небе наблюдали два взрыва, но часть ракет все же долетела до земли.

Источники LIGA.net в городе сообщают о 7-10 взрывах. Что из этого было пусками ракет ПВО, что – перехватом ракет врага и "прилетами", неизвестно.

В местном издании Думская предположили, что "происходит самая мощная ракетная атака с первого дня войны". Эту информацию пока не подтвердили другие источники.

Позднее там уточнили, что "сообщают о двух прилетах, есть пострадавшие".

ОБНОВЛЕНО в 12:16. Оперативное командование "Юг" сообщило, что враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами "Калибр", две из которых сбила ПВО, еще две попали в объекты инфраструктуры порта.



Нардеп Алексей Гончаренко пишет в Telegram, что после удара – пожар в Одесском порту. Эта информация также требует проверки.





Вчера, 22 июля, Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна, в основном через одесский порт.

