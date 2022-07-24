В оккупированной Горловке прогремел взрыв в районе машзавода

В оккупированной россиянами Горловке Донецкой области в субботу произошел мощный взрыв. Предварительно в районе машиностроительного завода горит техника оккупантов. Об этом сообщают местные паблики.

Еще момент взрыва в Горловке pic.twitter.com/X5NpYZ4F1U

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко отмечает, что украинские военные нанесли удар по скоплению военной техники российской армии в оккупированной Горловке. Также слышны звуки детонации боеприпасов оккупантов.

Глава оккупационной "администрации" Горловки Иван Приходько также сообщил, что в результате удара повреждена проходная завода и производственные цеха.





11 июля сообщалось, что в оккупированном Россией Луганске противник потерял очередной склад с боеприпасами, что замедляет наступление армии РФ.