В оккупированной Горловке прогремел взрыв в районе машзавода

В оккупированной россиянами Горловке Донецкой области в субботу произошел мощный взрыв. Предварительно в районе машиностроительного завода горит техника оккупантов. Об этом сообщают местные паблики.
Еще момент взрыва в Горловке pic.twitter.com/X5NpYZ4F1U— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) July 23, 2022
Военный корреспондент Андрей Цаплиенко отмечает, что украинские военные нанесли удар по скоплению военной техники российской армии в оккупированной Горловке. Также слышны звуки детонации боеприпасов оккупантов.
Глава оккупационной "администрации" Горловки Иван Приходько также сообщил, что в результате удара повреждена проходная завода и производственные цеха.Сегодня, 23 июля, Гайдай сообщал, что в оккупированном Лисичанске в здании суда, где оккупанты проводили совещание, произошел взрыв, в результате погибли около 50 захватчиков.