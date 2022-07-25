Украинские войска сбили российский Су-25 стоимостью $11 млн

Украинские десантно-штурмовые войска сбили в воскресенье российский штурмовик Су-25. Об этом сообщило Командование ДШУ.
"Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК Игла", — говорится.
Стоимость такого штурмовика составляет ориентировочно $11 млн.СПРАВКА Су-25 эксплуатируются с начала 80-х годов. Их основная задача – поддержка сухопутных сил над полем боя и уничтожение объектов противника. Штурмовики находятся на вооружении как украинской, так и российской армий.