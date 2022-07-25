Украинские войска сбили российский Су-25 стоимостью $11 млн

Украинские десантно-штурмовые войска сбили в воскресенье российский штурмовик Су-25. Об этом сообщило Командование ДШУ.

"Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК Игла", — говорится.

Стоимость такого штурмовика составляет ориентировочно $11 млн.

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17 июля Национальная гвардия сообщила, что один из ее военнослужащих с начала полномасштабной войны сбил уже шесть российских самолетов и одну крылатую ракету.