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Новости
Украина
24 июля 22, 20:18
Украинские войска сбили российский Су-25 стоимостью $11 млн
Су-25
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Десантники 25-й ОПГБр 24 июля сбили российский штурмовик Су-25

Украинские десантно-штурмовые войска сбили в воскресенье российский штурмовик Су-25. Об этом сообщило Командование ДШУ.

"Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК Игла", — говорится.

Стоимость такого штурмовика составляет ориентировочно $11 млн.

СПРАВКА  Су-25 эксплуатируются с начала 80-х годов. Их основная задача – поддержка сухопутных сил над полем боя и уничтожение объектов противника. Штурмовики находятся на вооружении как украинской, так и российской армий. 

17 июля Национальная гвардия сообщила, что один из ее военнослужащих с начала полномасштабной войны сбил уже шесть российских самолетов и одну крылатую ракету.
liga.net
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