Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.17
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 июля 22, 23:36
Украина и Гватемала договорились о безвизе
Гватемала
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украина и Гватемала договорились о безвизовом режиме – Зеленский объявил о подписании межправительственного соглашения

Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизовой режиме. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе брифинга с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

По словам Зеленского, в рамках визита президента Гватемалы было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований.

"Убежден, что это будет способствовать развитию бизнесовых и социальных завязей между нашими странами, между нашими народами", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что начат торгово-экономический диалог для реализации ряда конкретных проектов. Гватемальская сторона заинтересована в закупке украинской аграрной продукции и налаживании промышленных связей.

Президент Гватемалы заявил, что последствия войны РФ против Украины влияют на весь мир и будущее всех народов, а глобальный продовольственный кризис, который может произойти из-за войны, коснется всех государств, в том числе Гватемалы.

Он призвал мировое сообщество не молчать в то время, когда в Украине каждый день гибнут люди.

"Мы из Гватемалы привезли месседж, что мы – за мир, и должны объединить усилия, чтобы закончить эту войну для того, чтобы защитить человеческие жизни... Мы не будем пассивно наблюдать. Мы должны объединиться со всеми, чтобы положить конец этой войне и достичь того, чтобы драма, которую сегодня переживает Украина, не повторилась", – сказал Джамматтеи.

Президент Гватемалы первым среди лидеров стран Латинской Америки приехал в Украину после начала полномасштабной войны. В ходе визита сегодня он посетил Бучу и Ирпень.
liga.net
Ещё по теме:
Как катастрофическое извержение Фуэго выглядит из космоса?
Число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 84
В Гватемале автобус упал с обрыва, погибли 8 студентов
Извержение вулкана Фуэго: количество жертв достигло 125 чел.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Военный КамАЗ россиян переехал легковушку с людьми
Лента новостей