Украина и Гватемала договорились о безвизе

Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизовой режиме. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе брифинга с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

По словам Зеленского, в рамках визита президента Гватемалы было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований.

"Убежден, что это будет способствовать развитию бизнесовых и социальных завязей между нашими странами, между нашими народами", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что начат торгово-экономический диалог для реализации ряда конкретных проектов. Гватемальская сторона заинтересована в закупке украинской аграрной продукции и налаживании промышленных связей.

Президент Гватемалы заявил, что последствия войны РФ против Украины влияют на весь мир и будущее всех народов, а глобальный продовольственный кризис, который может произойти из-за войны, коснется всех государств, в том числе Гватемалы.

Он призвал мировое сообщество не молчать в то время, когда в Украине каждый день гибнут люди.

"Мы из Гватемалы привезли месседж, что мы – за мир, и должны объединить усилия, чтобы закончить эту войну для того, чтобы защитить человеческие жизни... Мы не будем пассивно наблюдать. Мы должны объединиться со всеми, чтобы положить конец этой войне и достичь того, чтобы драма, которую сегодня переживает Украина, не повторилась", – сказал Джамматтеи.