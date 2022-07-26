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Украина
25 июля 22, 23:46
Военный КамАЗ россиян переехал легковушку с людьми
Военный КамАЗ
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Сегодня, 25 июля, на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КамАЗ переехал автомобиль с семьей

Сегодня, 25 июля, на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КамАЗ переехал автомобиль с семьей. Погибли двое взрослых и двое детей. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КамАЗ переехал машину, в которой ехала семья. Взрослые и двое детей – 4-летняя девочка и 12-летний мальчик – погибли на месте", – написал он.

ОБНОВЛЕНО В 21:52. Федоров отредактировал свой пост. Теперь там написано: "Сегодня на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КАМАЗ переехал машину, в которой ехала семья. Двое взрослых и ребенок погибли на месте…"

Ранее сегодня Федоров заявил, что россияне угрожают полностью разрушить город в случае отступления. Он отметил, что из Мелитополя сейчас можно уехать. Очередь на выезд в Васильевке, на линии боевых действий, более тысячи человек.
liga.net
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