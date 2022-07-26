Военный КамАЗ россиян переехал легковушку с людьми

Сегодня, 25 июля, на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КамАЗ переехал автомобиль с семьей. Погибли двое взрослых и двое детей. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КамАЗ переехал машину, в которой ехала семья. Взрослые и двое детей – 4-летняя девочка и 12-летний мальчик – погибли на месте", – написал он.

ОБНОВЛЕНО В 21:52. Федоров отредактировал свой пост. Теперь там написано: "Сегодня на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КАМАЗ переехал машину, в которой ехала семья. Двое взрослых и ребенок погибли на месте…"