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Новости
Украина
26 июля 22, 09:42
Россия нанесла ракетный удар по Одесской области и Николаеву
Ракета Х-22 на российском бомбардировщике
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Российские оккупанты атаковали ракетами Одесскую область, также обстрелу подвергся Николаев

Об этом сообщили спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук и мэр Николаева Александр Сенкевич.

Утром, 26 июля, Одесская область подверглась ракетной атаке, по словам Братчука, удар наносили стратегические бомбардировщики россиян.

Сенкевич сообщил, что около 05:00 в Николаеве прозвучали мощные взрывы и призвал горожан находится в укрытиях.

Подробности атак оккупантов пока неизвестны.

Обновлено в 07:55. В оперативном командовании "Юг" сообщили о массированном ракетном ударе. В Одесской области попали в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. Предварительно, пострадавших нет.

В Николаевской области атакована портовая инфраструктура. В то же время, по Николаевскому району нанесен удар и ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области. 

Есть попадания в авторынок и другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Отметим, что порт "Южный" в Николаеве является одним из портов, из которых будут вывозить украинское зерно в рамках "зернового соглашения". 


22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна – в основном через Одесский порт. 

23 июля Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр". 

23 июля российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова, пострадал один человек.

Закрывать Николаев на увеличенный комендантский час для выявления и нейтрализации российских коллаборационистов планируют "в скором будущем".
liga.net
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