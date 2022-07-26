Россия нанесла ракетный удар по Одесской области и Николаеву

Об этом сообщили спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук и мэр Николаева Александр Сенкевич.

Утром, 26 июля, Одесская область подверглась ракетной атаке, по словам Братчука, удар наносили стратегические бомбардировщики россиян.

Сенкевич сообщил, что около 05:00 в Николаеве прозвучали мощные взрывы и призвал горожан находится в укрытиях.

Подробности атак оккупантов пока неизвестны.

Обновлено в 07:55. В оперативном командовании "Юг" сообщили о массированном ракетном ударе. В Одесской области попали в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. Предварительно, пострадавших нет.

В Николаевской области атакована портовая инфраструктура. В то же время, по Николаевскому району нанесен удар и ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области.

Есть попадания в авторынок и другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Отметим, что порт "Южный" в Николаеве является одним из портов, из которых будут вывозить украинское зерно в рамках "зернового соглашения".



