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Новости
Украина
27 июля 22, 11:38
Подоляк про Антоновский мост: РФ стоит покинуть Херсон.Видео
Михаил Подоляк
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после ударов ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне оккупантам следует покинуть город

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после ударов Вооруженных Сил Украины по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне оккупантам следует покинуть город. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, можно назвать Антоновский мост "средством российской ПВО, которое перехватывает украинские ракеты, но от реальности не убежишь". 

"Оккупантам следует учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность, третьего предупреждения может не быть", — заявил Подоляк. 


Поздно вечером 26 июня жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту. Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту, назвав их "ювелирными". 

Российские пропагандисты опубликовали видео с гауляйтером Кириллом Стремоусовым, который стоит на фоне моста со стороны, где не видно повреждений, и заявляет, что движение на переправе перекрыто. 

Контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область, заявляла британская разведка. 

Появилось видео с Антоновского моста:
liga.net
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