Подоляк про Антоновский мост: РФ стоит покинуть Херсон.Видео

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после ударов Вооруженных Сил Украины по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне оккупантам следует покинуть город. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, можно назвать Антоновский мост "средством российской ПВО, которое перехватывает украинские ракеты, но от реальности не убежишь".

"Оккупантам следует учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность, третьего предупреждения может не быть", — заявил Подоляк.



