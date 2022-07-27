Рада одобрила назначение нардепа Костина генпрокурором

Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского на назначение нардепа Слуги народа Андрея Костина генеральным прокурором. Такое решение было принято на заседании парламента.

Кандидатуру Костина поддержали 299 нардепов, были против – 0, воздержались – 32. По фракциям и группам голосование выглядит так:

Теперь указ о назначении Костина должна подписать Зеленский. Костин заменит на посту генпрокурора уволенную генпрокурора Ирину Венедиктову, которая, как анонсировал глава СН Давид Арахамия, может получить дипломатическую должность.

Костин – юрист, попал в Раду под №108 в списке СН, попал в список по рекомендации главы ОП Андрея Ермака. Ранее Костин уже заменял Венедиктову – возглавлял парламентский комитет по правовой политике. Также он отвечал у Зеленского за судебную реформу.

С мая 2020-го Костин был членом украинской делегации в минской ТКГ по урегулированию на Донбассе, с ноября 2021-го – возглавил ее. В апреле 2022-го ездил на переговоры с Россией в составе украинской делегации.

Он также участвовал в конкурсе на должность главы Специализированной прокуратуры, но выбыл из-за несоответствия критериям добродетели.

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