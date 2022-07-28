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Новости
Украина
28 июля 22, 00:16
В бою погиб Герой Украины летчик Александр Кукурба
Герой Украины
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26 июля в бою погиб украинский летчик, Герой Украины майор Александр Кукурба.

 Он совершил 100 боевых вылетов. Об этом в своем новом видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что за время полномасштабной войны присвоил звание Героя Украины 160 украинским воинам. Среди них — майор Кукурба. Зеленский назвал его одним из самых эффективных украинских летчиков.

"В апреле в Мариинском дворце, в Белом зале Героев Украины, я вручил ему орден "Золотая Звезда". Вчера майор Кукурба погиб в бою. Это был его сотый боевой вылет. Настоящий украинский герой, которого мы всегда будем помнить", – сказал президент.

По состоянию на конец апреля, по словам Зеленского, Кукурба уничтожил 15 танков, около 50 боевых единиц бронетехники и других средств, а также около 300 человек живой силы противника.
liga.net
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