В бою погиб Герой Украины летчик Александр Кукурба

Он совершил 100 боевых вылетов. Об этом в своем новом видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что за время полномасштабной войны присвоил звание Героя Украины 160 украинским воинам. Среди них — майор Кукурба. Зеленский назвал его одним из самых эффективных украинских летчиков.

"В апреле в Мариинском дворце, в Белом зале Героев Украины, я вручил ему орден "Золотая Звезда". Вчера майор Кукурба погиб в бою. Это был его сотый боевой вылет. Настоящий украинский герой, которого мы всегда будем помнить", – сказал президент.

По состоянию на конец апреля, по словам Зеленского, Кукурба уничтожил 15 танков, около 50 боевых единиц бронетехники и других средств, а также около 300 человек живой силы противника.