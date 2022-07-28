Россия хочет вернуть утраченное на юге – Генштаб

Украинские военные отбили ряд штурмов армии России на Донбассе, РФ пытается удержать занятые и вернуть утраченные позиции на юге. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Основные усилия враг бросил на установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями, удержание захваченных районов, создание благоприятных условий для наступления на отдельных направлениях, а также на блокирование морских коммуникаций Украины в Черном море.

Ситуация по направлениям:

Харьковское

Армия РФ била из артиллерии по Харькову, Дементиевке, Циркунам, Старому Салтову и ряду других населенных пунктов. Враг вел аэроразведку дронами для поддержки артиллерии.

Донбасс

Славянское – россияне для выявления слабых мест в обороне украинских сил вели штурмовые действия в направлениях Довгеньке-Мазановка и Пасека-Долина, РФ успеха не имела. Также враг бил из артиллерии в районе ряда населенных пунктов.

Краматорское – без активных боевых действий РФ, россияне били из артиллерии и нанесли авиаудар возле Серебрянки.

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Бахмутское – РФ пытается улучшить тактическое положения, но украинские военные отбили их штурмовые действия на направлениях Калиново-Бахмут, Мироновский-Семигорье и заставили врага отойти. На направлении Видродження-Вершина у РФ есть частичный успех, закрепляется юго-восточнее Вершины. Враг провалил попытку продвинуться на направлениях Владимировка-Соледар и Стряповка-Соледар.

Авдеевское, Новопавловское, Запорожское – РФ активных боевых действий не вела, била из артиллерии, задействовала авиацию возле Авдеевки и нескольких населенных пунктов. На Запорожское направление РФ перебрасывает дополнительные подразделения.

Южнобугское

РФ сосредоточила усилия на удержании рубежей и возвращении потерянных позиций на Криворожском направлении. Для сковывания украинских войск РФ вела артиллерийские обстрелы. Также враг нанес авиаудар у Новопетровки. Украинские военные отбили штурм на направлении Брускинское-Белогоровка, оккупанты понесли потери и отошли. В Черном море – три носителя ракет "Калибр".

Север

На Волынском и Полесском – враг ведет разведку с БПЛА и инженерное оборудование позиций подразделений, которые прибыли на ротацию. Северское – ФСБ усиливает контрразведывательные меры в приграничных районах,

РФ обстреляла Черниговскую и Сумскую области. Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары, в частности из Беларуси.