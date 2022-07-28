Россия с утра обстреляла Киевскую и Черниговскую области

Армия России утром нанесла ракетный удар по Вышгородскому району Киевской области, сообщил в Telegram глава местной ОВА Алексей Кулеба. Также был удар по Черниговской области, передает глава ОВА Вячеслав Чаус.

По словам Кулебы, был обстрелян объект инфраструктуры одной из общин Вышгородского района. Информация о жертвах уточняется, на месте работают все экстренные службы.

Вышгородский район расположен на север от Киева, на правом берегу Киевского водохранилища. Утром в столице четыре раза объявлялась воздушная тревога – с 04:09 до 05:18, с 05:37 до 06:04, с 06:10 до 06:11 и с 06:20.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что с 05:00 начались массовые запуски ракет со стороны Беларуси. Предварительно есть информация о попаданиях возле Гончаровского, также работает ПВО.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн насчитала суммарно до 25 запусков ракет из Беларуси.

ДОПОЛНЕНО В 07:03. Оперативное командование "Север" сообщило, что было девять прилетов по Гончаровской общине Черниговской области. Они упали в лесной массив, также работала ПВО.