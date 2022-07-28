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Украина
28 июля 22, 10:07
Україна вперше відзначає День державності. Відео
День української державності
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Україна вперше відзначає День української державності 28 липня 2022 року
Президент України Володимир Зеленський привітав громадян країни із Днем української державності. Відеопривітання оприлюднено вранці у четвер, 28 липня.

Глава держави заявив, що "нашу велику українську родину об'єднує родина державних символів України. Це три брати: Державний прапор України, Державний герб та Державний гімн".

"На мою думку, дуже важливо не лише відзначати появу державності, а й об'єднуватися задля її збереження. Ми думали, що "запанували у своїй сторонці. Ми кладемо душу й тіло за нашу свободу". Оскільки забули, що ще далеко не всі "вороженьки - як роса на сонці"… Але ми не забули, якого ми роду, а значить, нам точно "усміхнеться доля", оскільки це наша доля", - заявив президент.

При цьому у коментарі до відеовітання Зеленський зазначив, що сьогодні в країні неспокійний ранок через ракетний терор з боку Росії.

"Ми не здамося. Не опустимо руки. Нас не залякати. Україна - самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, Україна вперше відзначає День української державності. Запровадити нове державне свято, яке відзначатиметься у день хрещення Київської Русі-України, запропонував торік президент Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України. Тоді ж він підписав указ про затвердження Дня державності.

За словами президента, точкою відліку української державності вважається рік заснування Києва - столиці Київської Русі та сучасної України. Тому нове свято відзначатиметься у день розквіту української державності - у день хрещення Київської Русі.
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