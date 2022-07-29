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Украина
29 июля 22, 13:59
Россия ударила по остановке в Николаеве кассетными снарядами
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Российские оккупанты ударили с временно оккупированной территории Херсонской области по прифронтовому Николаеву из реактивных систем залпового огня

Российские оккупанты ударили с временно оккупированной территории Херсонской области по прифронтовому Николаеву из реактивных систем залпового огня, рассеяв по городу кассетные боеприпасы. Об обстреле сообщили жители в оккупации, прилеты подтвердил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.

Позднее стало известно, что снаряды разорвались у остановки общественного транспорта, есть погибшие и раненые.

"Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие. На место уже выехали скорые", – написал он.

ОБНОВЛЕНО в 10:42. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, снаряды россиян разорвались около остановки общественного транспорта: "12 человек лежат на земле, скорые поехали, работают".


ОБНОВЛЕНО в 11:12. На данный момент известно о 5 погибших и 7 раненых, добавил Ким.

ОБНОВЛЕНО в 11:45. Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева пишет уже о 13 раненых.

ОБНОВЛЕНО в 11:50. Глава ОП Ермак пишет: "Очередной террористический акт страны-террориста. Россия отвечает на поражения в боях с ВСУ ударами по гражданским. Необходимо признать рф государством-спонсором терроризма. За каждое преступление будет жесткий ответ".

Утром 29 июля из России ударили по вузу в центре Харькова, разрушили также двухэтажный дом.

liga.net
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