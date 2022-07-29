Россия ударила по остановке в Николаеве кассетными снарядами

Российские оккупанты ударили с временно оккупированной территории Херсонской области по прифронтовому Николаеву из реактивных систем залпового огня, рассеяв по городу кассетные боеприпасы. Об обстреле сообщили жители в оккупации, прилеты подтвердил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.

Позднее стало известно, что снаряды разорвались у остановки общественного транспорта, есть погибшие и раненые.

"Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие. На место уже выехали скорые", – написал он.

ОБНОВЛЕНО в 10:42. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, снаряды россиян разорвались около остановки общественного транспорта: "12 человек лежат на земле, скорые поехали, работают".



