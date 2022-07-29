Россия обстреляла колонию с пленными в Еленовке

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Сегодня в Министерстве обороны РФ заявили, что ВСУ якобы ударили из HIMARS по изолятору в Еленовке на временно оккупированном Донбассе. РФ утверждает, что в результате этого якобы погибли более 50 украинских пленных и были ранены еще около 75, в том числе бойцы полка Нацгвардии "Азов".
В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию с пленными, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.
Командующий ракетных войск заявил, что ВСУ не наносили удар по Еленовке, а оружие от западных партнеров используется только для ударов по военной инфраструктуре.
"ВСУ в полном объеме неукоснительно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно удерживают военнопленных собратьев", — говорится в заявлении Генштаба.
Командование отметило, что россияне продолжают пропагандистские методы войны, чтобы обвинять Украину в обстрелах гражданских объектов и мирного населения, чтобы скрывать свои собственные преступления."Заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия — страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма", — резюмировали в ГШУ.