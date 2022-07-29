Россия обстреляла колонию с пленными в Еленовке

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Сегодня в Министерстве обороны РФ заявили, что ВСУ якобы ударили из HIMARS по изолятору в Еленовке на временно оккупированном Донбассе. РФ утверждает, что в результате этого якобы погибли более 50 украинских пленных и были ранены еще около 75, в том числе бойцы полка Нацгвардии "Азов".

В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию с пленными, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.

Командующий ракетных войск заявил, что ВСУ не наносили удар по Еленовке, а оружие от западных партнеров используется только для ударов по военной инфраструктуре.

"ВСУ в полном объеме неукоснительно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно удерживают военнопленных собратьев", — говорится в заявлении Генштаба.

Командование отметило, что россияне продолжают пропагандистские методы войны, чтобы обвинять Украину в обстрелах гражданских объектов и мирного населения, чтобы скрывать свои собственные преступления.





СПРАВКА. ВСУ уже около месяца "выносят" склады, командные пункты и другие важные цели в глубоком тылу армии РФ. Россия систематически пытается сорвать поставки оружия ВСУ, в частности запуская фейки и ИПсО о якобы контрабанде оружия.





Ранее РФ уже демонстрировала свои планы убивать военнопленных. В июне террористы Л/ДНР решили убить двух британцев и марокканца из ВСУ, назвав это "казнью". ООН назвала это военным преступлением.





Также в сети появилось видео, на котором российский военный отрезает тестикулы украинскому пленному. В Офисе президента пообещали найти каждого причастного к пыткам.



