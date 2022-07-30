Что известно о массовом убийстве пленных в Еленовке

Российская пропаганда обвинила Вооруженные Силы Украины в ударе по изолятору в оккупированной Еленовке, где находились украинские военнопленные, в том числе защитники Азовстали. В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию и убили пленных. Предварительно погибли около 40 военных, 130 ранены.

Это было спланированное преступление, говорят LIGA.net в ОП. Цель – сломать украинское общество и вынудить Украину к переговорам с РФ.

По данным Главного управления разведки МО, теракт совершен руками наемников из состава ПВК Вагнера (Лига) по личной команде ее номинального владельца – Евгения Пригожина. Организация и воплощение теракта не были согласованы с управлением министерства обороны РФ.

Какая связь между российским терроризмом в Еленовке и пытками над украинскими пленными, и почему Россия только и рассчитывает на агрессивный ответ со стороны Украины: краткий обзор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 29 июля утром Минобороны РФ сообщило, что ВСУ якобы ударили из HIMARS по изолятору в Еленовке на временно оккупированном Донбассе. РФ утверждает, что в результате якобы погибли более 50 украинских пленных и были ранены еще около 75, в частности, бойцы полка Нацгвардии "Азов". По "странному стечению обстоятельств" ни один сотрудник колонии не пострадал – только украинские военные.

Параллельно пропагандисты Кремля начали выкладывать видео из колонии. На них видна пробитая крыша и извитые железные двухъярусные кровати.

СПРАВКА. По данным Минобороны Украины, в оккупированную Еленовку вывезли, по меньшей мере, 211 военных из Азовстали. Еще 53 – в больницу оккупированного Новоазовска. Всего, утверждает британская разведка, из Азовстали в мае вышло около 1700 украинских военных.

Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты сами намеренно обстреляли колонию с пленными, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые происходили по приказу российского командования и террористов.

Командование ракетных войск заявило, что ВСУ не наносили удары по Еленовке, а высокоточное оружие от западных партнеров используется только для ударов по военной инфраструктуре.

Россияне продолжают пропагандистские методы войны, чтобы обвинить Украину в обстрелах гражданских объектов, мирного населения и скрывать собственные преступления, подчеркнуло командование.

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"Заявления о якобы обстреле гражданской инфраструктуры и населения со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия – агрессор, оккупант и спонсор терроризма", – резюмировали в ГШ.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают вину РФ. Их несколько. Судя по разговорам, россияне могли устроить массовое убийство, взорвав в колонии взрывчатку. В СБУ отмечают: на видео из колонии в некоторых помещениях полностью уцелели окна, то есть эпицентр взрыва был внутри. Об этом же свидетельствуют и следы взрыва на стенах



