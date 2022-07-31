Оккупанты в Херсонской области теряют склады горючего

ВСУ за ночь нанесли несколько ударов по складам и транспортным узлам оккупантов в Херсонской области, сообщает в Facebook объединенное командование "Юг".

Командование сообщает, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ продолжают осуществлять "усиленный огневой контроль" транспортных и логистических объектов оккупантов.

За ночь артиллеристами уничтожены запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов россиян в Бериславском районе, а в Новой Каховке "критически уменьшены вражеские запасы горючего" и "максимально усложнено транспортное сообщение".

Сегодня управление стратегических коммуникаций ВСУ также опубликовало фото поврежденного Антоновского железнодорожного моста под Херсоном.





Российскую группировку на правобережье Днепра связывает с левым берегом дамба в Новой Каховке. Но и туда достают удары ВСУ.

