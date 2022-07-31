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Украина
30 июля 22, 17:26
Оккупанты в Херсонской области теряют склады горючего
война
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Артиллерия ВСУ ночью отработала по складам горючего и транспортным узлам оккупантов в Херсонской области – ОК "Юг"

ВСУ за ночь нанесли несколько ударов по складам и транспортным узлам оккупантов в Херсонской области, сообщает в Facebook объединенное командование "Юг".

Командование сообщает, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ продолжают осуществлять "усиленный огневой контроль" транспортных и логистических объектов оккупантов.

За ночь артиллеристами уничтожены запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов россиян в Бериславском районе, а в Новой Каховке "критически уменьшены вражеские запасы горючего" и "максимально усложнено транспортное сообщение".

Сегодня управление стратегических коммуникаций ВСУ также опубликовало фото поврежденного Антоновского железнодорожного моста под Херсоном.

30 июля в ВСУ заявили, что оккупанты не могут использовать Антоновский ж/д мост. Ранее после ударов ВСУ стало невозможно провозить тяжелую технику и по автомобильному Антоновскому мосту. 

Российскую группировку на правобережье Днепра связывает с левым берегом дамба в Новой Каховке. Но и туда достают удары ВСУ.
liga.net
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