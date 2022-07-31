В Энергодаре прогремели взрывы — видео

Во временно оккупированном Энергодаре в ночь на 30 июня прогремели взрывы, было уничтожено три единицы боевой техники россиян. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, перед отелем "ОП ЗАЭС" прозвучало несколько взрывов, которые привели к пожару. На данный момент известно об уничтожении трех единиц боевой техники российских оккупантов.
Пострадавших среди местных жителей нет.
"Сейчас вокруг этой ночной истории идет много домыслов и уже к утру она обросла разными, кое-где фантазийными подробностями. Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенных и достоверных подробностей относительно ночного "фейерверка", — заявил Орлов.18 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на территории временно оккупированной Запорожской АЭС девять оккупантов получили ранения, также есть погибшие. Он не уточнил, в результате чего именно были ранены российские военные. 22 июля ГУР сообщило, что украинские военные дроном-камикадзе ударили по позициям российских оккупантов возле Запорожской АЭС. Ранее россияне устраивали провокации, обстреливая Энергодар.
Читайте также: Разведка просит жителей Энергодара срочно сообщить места дислокации оккупантовДмитрий Гриниченко Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter. 0 Напишите нам война оккупированные территории Энергодар потери России Еще по темеВСУ нанесли потери россиянам под Донецком – за сутки уничтожено почти 200 оккупантов 30.07.2022Россия хочет аннексировать оккупированные территории уже в этому году — разведка Британии 30.07.2022Авиация ВСУ семь раз ударила по россиянам на юге — уничтожено более сотни оккупантов 30.07.2022 Вакансии Больше вакансий QA-спеціаліст Киев • LIGAZAKON Разместить вакансию Комментарии /*Fb Comments Width Fix*/ .fb_iframe_widget_fluid_desktop, .fb_iframe_widget_fluid_desktop span, .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { max-width: 100% !important; width: 100% !important; } loadScript('/js/jquery3.4.1.min.js', function () { var loading = false; var loaded_max = 1; var windowWidth = window.innerWidth; var click_block1 = false; var click_block2 = false; var premium_not_scrolled = true; $(window).scroll(function(){ if((($(window).scrollTop()+$(window).height())+2000)>=$(document).height()){ if(loading == false && loaded_max = 1000){ if ($(window).scrollTop() + 95 > $('#right-block').offset().top + $('#right-block').height()) { var element, name, arr; element = document.getElementById("div-gpt-ad-1501856944836-6"); var att = document.createAttribute("style"); att.value = "position: fixed; top: 95px"; element.setAttributeNode(att); if (premium_not_scrolled && document.getElementById('div-gpt-ad-1501856944836-6').style.position == 'fixed') { googletag.cmd.push(function() {googletag.pubads().refresh([premium]);}); console.log ('premium refresh') premium_not_scrolled = false; } premium_not_scrolled = false; } else { var element = document.getElementById("div-gpt-ad-1501856944836-6"); element.removeAttribute("style"); premium_not_scrolled = true; } if (document.querySelectorAll('#addition_news > div.news-col')[0] !==