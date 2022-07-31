В Энергодаре прогремели взрывы — видео

Во временно оккупированном Энергодаре в ночь на 30 июня прогремели взрывы, было уничтожено три единицы боевой техники россиян. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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По его словам, перед отелем "ОП ЗАЭС" прозвучало несколько взрывов, которые привели к пожару. На данный момент известно об уничтожении трех единиц боевой техники российских оккупантов.

Пострадавших среди местных жителей нет.

"Сейчас вокруг этой ночной истории идет много домыслов и уже к утру она обросла разными, кое-где фантазийными подробностями. Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенных и достоверных подробностей относительно ночного "фейерверка", — заявил Орлов.

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