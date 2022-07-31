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Новости
Украина
30 июля 22, 17:43
Лубинец: Мы знаем все о том, кто кастрировал пленного
Лубинец
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Украина знает все о российском военном, который кастрировал украинского пленного, и будет добиваться его осуждения, заявил омбудсмен Лубинец

Украина знает всю информацию о российском военном, который кастрировал украинского пленного. Киев будет добиваться его юридического осуждения, сообщил в эфире телемарафона омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, как только появилось видео с пытками украинского пленного – автоматически было открыто уголовное дело.

"Мы сейчас знаем абсолютно все об этом человеке. Это в первую очередь благодаря людям, которые установили и нашли информацию. То есть у нас есть абсолютно все о нем, даже о его родственниках", – сказал Лубинец.

По его словам, в юридической плоскости уже были отправлены запросы международным партнерам – "и они в юридическом смысле тоже запустили процессы".

"Я уверен, что это приведет к юридическому осуждению. То есть этот человек должен максимально быстро пройти процедуру осуждения в украинском суде. Я уверен, что в будущем это станет составляющей международного трибунала", – добавил он.

Омбудсмен признал, что нельзя достать этого военного нельзя достать для суда, пока он находится на территории РФ. Однако Лубинец заверил, что украинские и иностранные правоохранители сделают все, чтобы этого россиянина задержали, как только он куда-то выедет.

28 июля в сети появились кадры, на которых один из российских военных отрезает тестикулы связанному украинскому военнопленному. На следующий день появились кадры с убийством этого пленного. 

В Офисе президента заявили, что Украина достанет всех российских военных, которые причастны к пыткам украинских пленных.
liga.net
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