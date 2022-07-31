Зеленский призвал жителей Донбасса эвакуироваться – видео

Он заверил, что Украина предоставит всю необходимую помощь – от логистики до выплат. Об этом президент сказал в своем новом видеообращении.

"Там сотни тысяч людей, десятки тысяч детей… Многие отказываются уехать… Но это действительно нужно сделать. Это решение все равно придется принимать. Все равно! Поверьте мне!", – сказал Зеленский.

Чем раньше это будет сделано, тем меньше людей российская армия успеет убить, отметил он.

Президент призвал всех убеждать жителей Донбасса уезжать, особенно если в семье есть дети

"Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется. Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем", – сказал Зеленский.

"Мы – не Россия. Поэтому для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать все доступные возможности, чтобы спасти больше жизней и чтобы по максимуму ограничить российский террор", – добавил он.



