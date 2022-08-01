Ночной обстрел Николаева был самым сильным за все время

Российский обстрел Николаева в ночь с 30 на 31 июля был, вероятно, одним из сильнейших с начала полномасштабной войны. Об этом написал в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное, самому сильному за все время", – написал он.

По словам мэра, мощные взрывы были около 01:00 ночи и 05:00 утра – разрушен ряд объектов, повреждены дома.

На местах прилетов начались пожары, работают спасатели, говорит Сенкевич. Местные власти собирают подробные данные.

В местных пабликах публикуют видео со столбами дыма после российских ударов.

ДОПОЛНЕНО В 10:43 . Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате массированных обстрелов Николаева, по предварительным данным, погиб один человек, двое ранены. Также повреждены ряд объектов инфраструктуры – спорткомплекс, отель, два учреждения образования, СТО, жилые дома.

Из-за обстрелов возникли несколько пожаров: загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и два хозяйственных сооружения. Детали уточняются.









Также сегодня ночью армия РФ обстреляла Харьков. В городе была серия взрывов.

