Ночной обстрел Николаева был самым сильным за все время

Российский обстрел Николаева в ночь с 30 на 31 июля был, вероятно, одним из сильнейших с начала полномасштабной войны. Об этом написал в Telegram мэр города Александр Сенкевич.
"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное, самому сильному за все время", – написал он.
По словам мэра, мощные взрывы были около 01:00 ночи и 05:00 утра – разрушен ряд объектов, повреждены дома.
На местах прилетов начались пожары, работают спасатели, говорит Сенкевич. Местные власти собирают подробные данные.
В местных пабликах публикуют видео со столбами дыма после российских ударов.