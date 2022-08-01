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Новости
Украина
1 августа 22, 00:31
Украина предоставила Ливану доказательства о краденом зерне
Балкер Laodicea
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Посольство Украины в Ливане предоставило ливанской стороне документы и доказательства, что зерно на борту Laodicea было украдено Россией

Посольство Украины в Ливане предоставило доказательства ливанским властям, что на задержанном сирийском судне Laodicea находится украденное Россией украинское зерно. Об этом посольство сообщило в Twitter.   

"Мы получили решающие документы и доказательства из Украины, что мука и ячмень на борту Laodicea были украдены в Украине. Завтра мы подадим ходатайство судье в Триполи о продлении срока содержания судна под арестом", – говорится в сообщении.  

Накануне прокуратура Ливана арестовала судно с украинским зерном.   

Посольство Украины в Ливане сообщало, что украинский суд вынес постановление об аресте сирийского судна Laodicea, которое 27 июля прибыло в ливанский порт Триполи с украинским зерном.  

Посольство утверждает, что судно замечено 4 июля во время загрузки во временно оккупированной Феодосии. Украинское зерно доставляли из оккупированных Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. 

28 июля посольство Украины в Ливане сообщило, что в порт ливанского Триполи прибыло судно под флагом Сирии, загруженное украинским ячменем с оккупированной территории. 

30 июля прокуратура Ливана задержала на 72 часа судно Laodicea, которое загружалось в Крыму, а на следующий день арестовала его. 
liga.net
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