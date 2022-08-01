Украина предоставила Ливану доказательства о краденом зерне

Посольство Украины в Ливане предоставило доказательства ливанским властям, что на задержанном сирийском судне Laodicea находится украденное Россией украинское зерно. Об этом посольство сообщило в Twitter.

"Мы получили решающие документы и доказательства из Украины, что мука и ячмень на борту Laodicea были украдены в Украине. Завтра мы подадим ходатайство судье в Триполи о продлении срока содержания судна под арестом", – говорится в сообщении.

Накануне прокуратура Ливана арестовала судно с украинским зерном.

Посольство Украины в Ливане сообщало, что украинский суд вынес постановление об аресте сирийского судна Laodicea, которое 27 июля прибыло в ливанский порт Триполи с украинским зерном.

Посольство утверждает, что судно замечено 4 июля во время загрузки во временно оккупированной Феодосии. Украинское зерно доставляли из оккупированных Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.





30 июля прокуратура Ливана задержала на 72 часа судно Laodicea, которое загружалось в Крыму, а на следующий день арестовала его.

