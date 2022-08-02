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Украина
2 августа 22, 01:04
В Херсонской области расстреляли эвакуационный автобус
Александр Вилкул
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Сегодня, 1 августа, российские оккупанты расстреляли из ПТУР микроавтобус, на котором из села Староселье эвакуировались местные жители

Сегодня, 1 августа, российские оккупанты расстреляли противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) микроавтобус, на котором из оккупированного села Староселье Херсонской области эвакуировались местные жители. Двое гражданских погибли, еще двое — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Криворожской ОВА Александр Вилкул.

По его словам, в автобусе находились семеро украинцев. Пятерых выживших удалось вывезти в Кривой Рог.

"В районе поселка Довгово из ПТУР оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли. Пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог – троих мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком. Все уже в больнице в Кривом Роге, им оказывается медицинская помощь", – написал Вилкул.

Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области из-за продолжающихся боевых действий и отсутствия возможности обеспечить отопление жилых домов в зимний период.
liga.net
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