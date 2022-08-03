Украинская ПВО сбила семь из восьми выпущенных ракет России

Украинская противовоздушная оборона сбила семь ракет из восьми выпущенных. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Для нанесения удара россияне применили стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).

В общей сложности по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины.

"Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных Сил ВСУ. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одна сбита истребителем авиации Воздушных Сил", – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ сообщили об одном попадании — во Львовской области поражен зенитный ракетный комплекс. Информация об ущербе и пострадавших уточняется.





Над Винницкой областью ПВО сбила две вражеские ракеты.