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Новости
Украина
2 августа 22, 23:52
Украинская ПВО сбила семь из восьми выпущенных ракет России
Юрий Игнат, спикер командования ВС ВСУ
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Сегодня, 2 августа, около 17:00, российские оккупанты атаковали Украину ракетами из района Каспийского моря

Украинская противовоздушная оборона сбила семь ракет из восьми выпущенных. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Для нанесения удара россияне применили стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).

В общей сложности по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины.

"Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных Сил ВСУ. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одна сбита истребителем авиации Воздушных Сил", – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ сообщили об одном попадании — во Львовской области поражен зенитный ракетный комплекс. Информация об ущербе и пострадавших уточняется.

Ранее сегодня в результате российского ракетного удара на территории Червоноградского района Львовской области, по предварительной информации, прогремел взрыв. 

Над Винницкой областью ПВО сбила две вражеские ракеты. 
liga.net
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