Предшественник Пелоси на Тайване назвал блефом угрозы Китая

Угрозы Китая из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань в значительной степени являются "блефом". Об этом в эфире канала Fox News заявил Ньют Гингрич, занимавший тот же пост в 1995—1999 годах и в 1997 года посетивший как Тайбей, так и Пекин.

По его словам, в риторике КНР ничего особо не поменялось: четверть века назад, когда он возглавлял делегацию Конгресса в Тайване, Гингрич наблюдал аналогичное возмущение официальных лиц в Пекине.

"Они не собираются воевать с Соединенными Штатами, не собираются сражаться со спикером Палаты представителей, и все эти различные угрозы <…> не произойдут", – сказал 58-й спикер Палаты представителей США. Как выразился политик, "люди склонны забывать, что США <...> по-прежнему имеют мощную армию".

Республиканец Гингрич предупреждал Китай, чтобы там не думали реализовывать некоторые из самых крайних угроз, в том числе призывы государственного пропагандиста сбивать любой военный самолет США, который летит на остров: "Это было бы буквально актом войны, и у нас не было бы другого выбора, кроме как нанести массированный ответный удар".

Между тем, он признал, что реальное столкновение стран вокруг визита Пелоси "маловероятно".

"Мы можем очень быстро изолировать Китай. В их городах [начнется] безработица. Если они не смогут импортировать, они начнут голодать. Таким образом, китайцы необязательно находятся в сильной позиции, чтобы пытаться запугивать нас", – добавил Гингрич.





Пекин осудил визит и начал масштабные военные учения около острова. В Белом доме отметили, что реакция Китая на визит Пелоси была "более умеренной, чем ожидалось".

