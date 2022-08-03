Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.39
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 августа 22, 12:31
Предшественник Пелоси на Тайване назвал блефом угрозы Китая
Ньют Гингрич
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Если бы КНР сбила борт с Пелоси, "это было бы актом войны, и у нас не было бы выбора, кроме как нанести массированный ответный удар", заявил Гингрич

Угрозы Китая из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань в значительной степени являются "блефом". Об этом в эфире канала Fox News заявил Ньют Гингрич, занимавший тот же пост в 1995—1999 годах и в 1997 года посетивший как Тайбей, так и Пекин.

По его словам, в риторике КНР ничего особо не поменялось: четверть века назад, когда он возглавлял делегацию Конгресса в Тайване, Гингрич наблюдал аналогичное возмущение официальных лиц в Пекине.

"Они не собираются воевать с Соединенными Штатами, не собираются сражаться со спикером Палаты представителей, и все эти различные угрозы <…> не произойдут", – сказал 58-й спикер Палаты представителей США. Как выразился политик, "люди склонны забывать, что США <...> по-прежнему имеют мощную армию".

Республиканец Гингрич предупреждал Китай, чтобы там не думали реализовывать некоторые из самых крайних угроз, в том числе призывы государственного пропагандиста сбивать любой военный самолет США, который летит на остров: "Это было бы буквально актом войны, и у нас не было бы другого выбора, кроме как нанести массированный ответный удар".

Между тем, он признал, что реальное столкновение стран вокруг визита Пелоси "маловероятно".

"Мы можем очень быстро изолировать Китай. В их городах [начнется] безработица. Если они не смогут импортировать, они начнут голодать. Таким образом, китайцы необязательно находятся в сильной позиции, чтобы пытаться запугивать нас", – добавил Гингрич.

2 августа 2022 года борт Пелоси, за которым на трекере гражданских самолетов следили около 800 000 человек, на фоне апокалиптических прогнозов ("Китай собьет борт, начнется Третья мировая война") приземлился в Тайбэе. 

Пекин осудил визит и начал масштабные военные учения около острова. В Белом доме отметили, что реакция Китая на визит Пелоси была "более умеренной, чем ожидалось". 
liga.net
Ещё по теме:
Янукович посетит КНР с официальным визитом
В КНР во время нападения на детсад пострадало 3 ребенка
В США приехал китайский лидер
Министра железных дорог КНР отправили в отставку
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Катастрофически не хватает западного оружия, – Арестович
noimageУдар по эшелону РФ под Херсоном усложняет поставки из Крыма
noimageКим литературно призвал оккупантов сдаваться в плен – видео
noimageУкраинская ПВО сбила семь из восьми выпущенных ракет России
Лента новостей