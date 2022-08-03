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Новости
Украина
3 августа 22, 12:45
Катастрофически не хватает западного оружия, – Арестович
Арестович
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Если бы все страны западной Европы поддерживали Украину с такой решимостью, как Польша, "мы бы уже были во Владивостоке", сказал он в интервью полякам

Вооруженным Силам Украины "по-прежнему катастрофически не хватает" тяжелых вооружений Запада, чтобы сдержать российскую оккупационную армию и изгнать захватчиков с украинской территории. Об этом заявил Rzeczpospolita внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он напомнил, что это не локальный вооруженный конфликт: силам обороны приходится вести большую континентальную войну с линией фронта около 1300 км, и всего есть более 2600 км границы, которую нужно обезопасить.

"Это очень сложно. У нас есть западное оружие, но нам нужно больше. И в этом проблема. <...> Для полноценного и эффективного наступления нам не хватает тяжелой техники. Нужно понимать, что это не локальная война – это самая крупная континентальная война с 1945 года. А с таким количеством оружия мы не справимся", – пояснил Арестович.

На вопрос польского интервьюера, что было бы, если бы каждая страна западной Европы поддерживала Украину "с такой решимостью, как Польша", он ответил: "Мы бы уже были во Владивостоке".

Однако, добавил внештатный советник главы ОП, не у каждой страны есть возможности, и не каждая готова помочь Украине. Более того, Европа "разоружилась с 1991 года – и многим странам просто не хватает оружия, они должны его производить".

2 августа 2022 года выяснилось, что Испания не даст Украине танки Leopard: ссылаются на их "неудовлетворительное" состояние. Также вчера генсек НАТО Столтенберг поговорил с Зеленским и заявил, что "крайне важно, чтобы Альянс и союзники оказывали еще больше помощи Украине и еще быстрее".

Британия готовит для Украины военные корабли: "не только два", интригует посол в Лондоне. 
liga.net
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