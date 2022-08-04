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Новости
Украина
4 августа 22, 08:25
Россия ночью обстреляла Харьков и Николаев: были прилеты
РСЗО оккупантов в Украине
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Армия России ночью ударила по Харькову, был прилет по Немышлянскому району.

Армия России ночью обстреляла Харьков и Николаев. Об этом сообщают мэры городов.

Мэр Харькова Игорь Терехов назвал ночь неспокойной. По его словам, были прилеты в административное здание в Немышлянском районе – обошлось без пострадавших и пожара.

В Николаеве под обстрел попали два района, мощные взрывы прогремели около 04:00 утра, сообщил городской глава Александр Сенкевич. По его словам, есть предварительная информация о поврежденных домах и пожаре.

В последние дни РФ систематически обстреливает Харьков и Николаев ночью или под утро. Вчера в Николаеве был разрушен супермаркет.
liga.net
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